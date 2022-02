ELMS | Correa al debutto sulla Oreca LMP2 della Prema Racing

Carica lettore audio

Una nuovissima avventura attende Juan Manuel Correa per il 2022, dove sarà impegnato in European Le Mans Series.

Tornato a correre dopo il terribile incidente del 2019 del quale fu sfortunato protagonista a Spa-Francorchamps in Formula 2, il 22enne ha raggiunto un accordo con la Prema Racing per l'esordio nel mondo dei prototipi.

L'ecuadoregno-americano guiderà la Oreca 07-Gibson LMP2 gestita dalla squadra tricolore, che lo aveva seguito già alcuni anni fa quando era approdato in Formula 4.

Juan Manuel Correa, Prema Racing Photo by: Prema Powerteam

"Sono entusiasta di tornare in Prema per un campionato completamente diverso dal solito per me - ha detto Correa, che abbinerà questo programma a quello di FIA F3 - Le gare endurance sono una disciplina che mi ha sempre interessato, e quale modo migliore per fare il mio debutto se non con una squadra che considero come una famiglia".

"Sarà una stagione impegnativa per me con un doppio programma tra F3 ed ELMS, ma non vedo l'ora di iniziare! Un grande grazie al team e ai miei partner per questa opportunità".

Il team principal, Rene Rosin, ha aggiunto: "Non possiamo esprimere quanto siamo felici di dare il bentornato a Juan Manuel nella nostra squadra. Siamo stati entusiasti di lavorare con lui all'inizio della sua carriera".

"È sia un ottimo pilota che un ragazzo divertente, e siamo stati profondamente ispirati da ciò che ha realizzato negli ultimi due anni. Siamo sicuri che si adatterà rapidamente al nuovo stile di guida, è un buon punto di partenza per la stagione".