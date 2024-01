Ferrari: Maya Weug debutta in F1 Academy con Prema

Continua ad ampliarsi la griglia della F1 Academy, il campionato tutto al femminile che dal 2024 vedrà un impegno ancor più ampio delle squadre di Formula 1.

A partire da questa stagione, infatti, ogni scuderia della massima serie dovrà nominare un pilota che la rappresenterà in F1 Academy, sfoggiando anche la livrea proprio del team di F1 che l'ha selezionata.

L'ultima in ordine di tempo ad aggiungersi alla lista è Maya Weug, fino allo scorso anno nel campionato di Formula Regional dove è stata in grado di raccogliere 27 punti nonostante una scuderia tutt'altro che di alta classifica.

In realtà, Weug era stata annunciata da Ferrari come rappresentate del proprio programma in F1 Academy già lo scorso dicembre nell'ambito della riorganizzazione della FDA, ma non era stato confermato con quale squadra sarebbe scesa in pista. Nella giornata di giovedì, la scuderia del Cavallino ha però annunciato che la giovane pilota olandese prenderà parte al campionato con Prema, naturalmente con la livrea della casa di Maranello.

Photo by: Ferrari Maya Weug

La 19enne, nata in Spagna ma di nazionalità olandese e belga, è entrata a far parte della Scuderia Ferrari Driver Academy nel 2021, dopo aver vinto il programma "Girls on Track - Rising Stars", gestito dalla FIA Women in Motorsport Commission in collaborazione con il programma giovani piloti della Casa di Maranello.

"Sono davvero entusiasta di iniziare a correre questa stagione. Sono sicura che lavorare con l'apprezzato team Prema sarà un'esperienza interessante. È un grande onore per me continuare a rappresentare la Ferrari quest'anno, soprattutto su una piattaforma così interessante come la F1 Academy. Ora mi sto preparando duramente con la Scuderia Ferrari Driver Academy e con Prema, con l'obiettivo di essere un leader in questa stagione", ha dichiarato Weug.

Con la conferma della giovane 19enne del Cavallino, la griglia della F1 Academy continua a prendere forma. Indubbiamente gli occhi saranno puntati su Doriane Pin, uno dei talenti più interessanti in circolazione.

Photo by: Ferrari Maya Weug

Dopo essersi laureata Campionessa tra le monoposto in patria, la pilota francese è entrata fra le Iron Dames approdando al Ferrari Challenge, dove ha vinto la serie europea nel 2022. Successivamente è passata nel WEC con Prema correndo in Classe LMP2 al volante della Oreca #63, con cui è salita sul podio già all'esordio in quel di Sebring. Anche Doriane Pin correrà con Prema in F1 Academy, rappresentando però Mercedes, che l'ha recentemente inserita nel suo progetto dedicato all'Academy.

Fino a questo momento sono state confermate anche Bianca Bustamante con McLaren, Lia Block che rappresenterà la Williams, Carrie Schreiner per la Sauber, Chloe Chambers per la Haas, Tina Hausmann per l'Aston Martin e Abbie Pulling per l'Alpine. All'appello mancano solo Red Bull e AlphaTauri (in futuro Racing Bulls), che non hanno ancora annunciato i loro programmi.