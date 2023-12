F1 | Ferrari Driver Academy: la direzione passa a Jock Clear

La Ferrari ha affidato la guida della Driver Academy a Jock Clear. Il sessantenne ingegnere britannico, già da tempo coinvolto in diverse attività legate ai piloti junior della Scuderia (Clear è una presenza fissa sotto il podio quando un pilota FDA si classifica nella top-3) assumerà la direzione del programma.

Clear prenderà il posto lasciato libero da Marco Matassa, arrivato alla guida della Ferrari Driver Academy nel 2018 dopo una lunga esperienza in Toro Rosso nel ruolo di ingegnere di pista. Nell’ufficializzare la sua partenza, la Ferrari ha specificato che ‘Matassa saluta Maranello per iniziare una nuova avventura professionale’.

La Ferrari ha inoltre ufficializzato quali saranno i programmi dei piloti FDA. Gli ‘allievi’ dell’Accademia di Maranello scendono da otto a sei, con l’uscita di James Wharton (che proseguirà autonomamente la sua carriera) e Arthur Leclerc, il quale resterà parte della famiglia Ferrari. In merito a Leclerc ci sono rumors, non confermati ufficialmente, secondo i quali dovrebbe coinvolto nell’attività GT.

Dei sei piloti che nel 2024 rappresenteranno la FDA in pista la punta di diamante sarà Oliver Bearman, che disputerà la sua seconda stagione in F.2 con il team Prema. Stessa situazione, ma in F.3, per Dino Beganovic, così come per Rafael Camara in F.Regional. Nella serie europea Camara sarà raggiunto da Tuukka Taponen, salito di categoria dopo l’esordio in monoposto nel 2023 nella F.4 Italiana. Per Maya Weug ed Aurelia Nobels dovrebbe essere confermata la loro partecipazione al nuovo campionato F1 Academy.