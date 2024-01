Iron Dames: Pin diventa Junior Mercedes e correrà in F1 Academy

Doriane Pin compie un altro grande passo nella sua giovanissima carriera diventando pilota del programma Junior di Mercedes-AMG Motorsport.

Dopo essersi laureata Campionessa tra le monoposto in patria, la francesina è entrata fra le Iron Dames approdando al Ferrari Challenge, dove ha vinto la serie europea nel 2022, anno in cui si è aggiudicata pure il successo alla 24h di Spa-Francorchamps con la 488 GT3 Evo e centrando pure una affermazione in ELMS.

Successivamente è passata al FIA World Endurance Championship con la Prema Racing correndo in Classe LMP2 al volante della Oreca #63, con cui è salita sul podio già all'esordio in quel di Sebring, affrontando anche impegni GT sulla Lamborghini Huracan, meritandosi il trofeo "Rivelazione dell'Anno" al termine dell'annata WEC.

E proprio grazie alla collaborazione tra Iron Lynx/Iron Dames e Prema, e divenendo anche portacolori della Stella, la 20enne potrà prendere parte alla Formula 1 Academy nel 2024, segnando un innalzamento del livello per quanto riguarda la categoria delle monoposto 'rosa'.

In parallelo verranno portate avanti anche altre attività motoristiche con la squadra femminile fondata da Deborah Mayer per continuare una crescita già sorprendente.

Photo by: Mercedes AMG Doriane Pin

"Sono davvero felice di entrare a far parte del Mercedes-AMG F1 Team Junior Programme e di rappresentare quest'anno la squadra in F1 Academy con Prema Racing - afferma la Pin - Inizia un nuovo capitolo e sono orgogliosa di fare questo passo in una squadra così prestigiosa e con il progetto Iron Dames".

"Sono grata per la loro fiducia e onorata di correre per i loro colori. Passare alle monoposto era un obiettivo chiaro per la mia carriera, e trovarmi in questo ambiente è un ottimo approccio. Sto lavorando duramente per raggiungere il massimo livello di questo sport e non vedo l'ora di gareggiare".

La Mayer aggiunge: "È straordinario che Doriane si unisca a Mercedes-AMG, uno dei team più prestigiosi della F1. Sin dal suo ingresso nel progetto Iron Dames nel 2021, Doriane ha dato prova di talento, determinazione ed eccezionale maturità".

"Diventare membro del Mercedes-AMG Junior Programme è per lei un passo promettente nella sua giovane carriera. Lo sviluppo della F1 Academy, che si prepara alla sua seconda stagione, promette di essere una sfida interessante per lei".

"Questo è anche un segno meraviglioso e molto positivo della risonanza e dell'impatto che il progetto Iron Dames può avere nel coltivare e far sbocciare i talenti. Siamo orgogliosi e felici di poter continuare a sostenere Doriane nel portare il suo sogno il più lontano possibile".

Photo by: Mercedes AMG Doriane Pin

René Rosin, Team Principal di Prema, mostra la sua soddisfazione: "Siamo assolutamente entusiasti di sostenere la sfida di Doriane per il 2024. Siamo rimasti davvero impressionati da lei durante la nostra stagione WEC insieme e non vediamo l'ora di vederla progredire ancora di più sulle monoposto".

"Pensiamo che abbia un potenziale eccezionale e che, con il supporto del Mercedes-AMG F1 Team Junior Programme, sarà in grado di sfruttarlo appieno per continuare a fare passi avanti anche in F1 Academy".

Toto Wolff, Team Principal e AD di Mercedes, chiosa: "Doriane è un talento entusiasmante e siamo lieti di iniziare la nostra partecipazione a F1 Academy con lei come pilota. Abbiamo seguito da vicino il suo sviluppo negli ultimi anni, perché ha sempre impressionato".

"Il fantastico supporto di Deborah Mayer e dell'organizzazione Iron Dames le ha permesso di mostrare le sue capacità fino a questo punto; ha sfruttato appieno questa opportunità con determinazione e abilità".

"Non vediamo l'ora di lavorare in collaborazione con Iron Dames, Prema Racing e F1 Academy per supportare Doriane nel prossimo passo della sua carriera".