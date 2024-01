WEC | Bortolotti: "Lamborghini deve prima concentrarsi su di sè"

La sfida che Lamborghini Iron Lynx sta per cominciare nel FIA World Endurance Championship è qualcosa di totalmente nuovo e per nulla semplice.

Nel 2024 la Casa di Sant'Agata Bolognese porterà all'esordio la sua SC63 LMDh prima nel Mondiale e poi in IMSA SportsCar Championship, e i preparativi proseguono a testa bassissima già da diversi mesi.

A difendere i colori del Toro e della Lince in Classe Hypercar saranno Mirko Bortolotti, Daniil Kvyat ed Edoardo Mortara, ma le incognite che aleggiano attorno all'intero progetto le scopriremo solamente nella prima gara che si svolgerà in Qatar a marzo.

Photo by: Lamborghini Squadra Corse Lamborghini SC63 LMDh

"Per noi è un capitolo nuovo e di grande livello, dire oggi a che punto siamo come prestazioni è impossibile, ma posso definirmi contento dello sviluppo che abbiamo compiuto fino ad ora, specialmente negli ultimi due mesi", evidenzia Bortolotti nella tavola rotonda organizzata dalla massima serie endurance cui ha partecipato Motorsport.com.

"Come affidabilità abbiamo fatto un ottimo passo avanti, ovviamente ci sono ancora tante cose da fare, ma non vedo l'ora di iniziare questa sfida e di essere in Qatar per la prima gara".

La Lamborghini per il momento è l'unico Costruttore ad aver scelto il telaio di Ligier Automotive tra i quattro proposti dal regolamento (scartando quindi Oreca, Multimatic e Dallara).

Una decisione presa con grande entusiasmo da tutto il reparto Squadra Corse, con la consapevolezza che si potesse intraprendere un percorso a braccetto contando sul pieno appoggio del marchio francese, senza distrazioni da impegni con altre realtà rivali.

"Penso che i nostri vertici abbiano avuto delle buone ragioni per effettuare questa scelta, della quale siamo molto contenti", spiega il pilota trentino.

"Entrambi affrontiamo una sfida nuova, abbiamo avuto la possibilità di lavorare a stretto contatto con Ligier e costruire l'auto secondo la direzione che volevamo prendere".

"Nel corso della stagione e degli anni a venire vedremo cosa potremo fare, ma per il momento posso tranquillamente dire che siamo soddisfatti del lavoro svolto fino ad oggi. Siamo tutti impazienti di iniziare questo nuovo capitolo".

Photo by: Lamborghini Squadra Corse Mirko Bortolotti, Edoardo Mortara, Daniil Kvyat, Lamborghini Iron Lynx

Bortolotti è un ragazzo sempre ambizioso e agguerrito quando si cala la visiera, ma anche dotato di grande intelligenza e consapevolezza che certi percorsi richiedono tempo e pazienza. Ecco perché il 2024 al volante della SC63 #63 dovrà essere vissuto un passo alla volta.

"E' tutto nuovo per noi, siamo ad un livello altissimo delle corse endurance che nessuno di noi ha mai visto prima in azienda. Impariamo giorno per giorno, ad ogni giro che riesci a completare, ogni test e ogni volta che sali in macchina puoi fare passi avanti".

"Lavoriamo ogni giorno provando a migliorare perché di cose da fare ne abbiamo ancora parecchie in ottica stagionale. C'è davvero tanto entusiasmo, ma anche la consapevolezza che si tratta di una sfida importante contro i migliori del mondo tra team, piloti e Costruttori".

"Sappiamo benissimo che tutti hanno molta più esperienza di noi, dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro; da un lato bisognerà pensare a divertirsi pensando a noi, dall'altro provare ad imparare velocemente perché l'obiettivo è arrivare al vertice. Sappiamo che ci vorrà un po', per cui prima di tutto dobbiamo concentrarci su noi stessi".

Photo by: Lamborghini Squadra Corse Lamborghini SC63 LMDh

Infine il 34enne spiega come sono state gettate le basi di questa avventura, cominciata lo scorso anno in Classe LMP2 con la Oreca di Prema Racing dando il via alla preparazione delle operazioni che avvengono in collaborazione tra Lamborghini Squadra Corse, Iron Lynx e Prema Engineering.

"Con Iron Lynx e Prema è come parlare di un'unica grande azienda, la maggior parte del gruppo di lavoro con cui eravamo impegnati in LMP2 lo scorso anno è qui oggi".

"Il 2023 è servito come anno di preparazione per tutti noi, capire le regole e come funzionano le gare e presentandosi al via del 2024 sapendo come muoversi".