WEC | Due Oreca LMP2 per Prema, Pin e Correa i primi nomi

La Prema Racing ha ufficialmente iscritto due Oreca in Classe LMP2 per la stagione 2023 del FIA World Endurance Championship.

Dopo l'esordio della passata annata, la squadra della famiglia Rosin raddoppia l'impegno, considerando anche la collaborazione in essere con Iron Lynx e Lamborghini per la LMDh del Toro che arriverà nel 2024.

Per questo uno dei primi nomi è quello di Doriane Pin, che fa parte del programma Iron Dames della Iron Lynx, mentre Juan Manuel Correa rappresenta una sicurezza per la compagine con cui ha corso in ELMS.

"È davvero eccitante fare il salto nel Mondiale Endurance combinando i miei impegni in Formula 2 nel 2023", spiega l'ecuadoriano-americano in vista dell'avventura che lo attende con la 07-Gibson".

"L'ELMS è stata una nuova sfida per me l'anno scorso, che mi è piaciuta molto, quindi ringrazio la Prema per avermi tenuto a bordo nel passaggio a questa nuova partecipazione a due vetture nel FIA WEC".

"Abbiamo un calendario molto interessante e ci sono alcune piste in cui non vedo l'ora di correre per la prima volta, quindi non vedo l'ora di vivere un'altra stagione entusiasmante con la squadra".

La Pin, invece, passa ai prototipi dopo i successi nel GT e la corona conseguita nel Ferrari Challenge, scelta per uno dei posti sulla Oreca #63.

"Sono molto felice ed emozionata di unirmi a Prema per il FIA World Endurance Championship nel 2023 come Iron Dame", ha dichiarato la francese.

"Ho lavorato duramente per questo e sono molto contenta di questa opportunità, e non ringrazierò mai abbastanza il team per il suo continuo supporto. Non vedo l'ora di iniziare la stagione a Sebring e di raggiungere i nostri obiettivi comuni insieme alla squadra".

#9 Prema Orlen Team Oreca 07 - Gibson LMP2: Robert Kubica, Louis Deletraz, Lorenzo Colombo Photo by: Masahide Kamio