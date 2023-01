WEC | Glickenhaus ha iscritto una 007 LMH alla stagione 2023

Carica lettore audio

Come anticipato già da alcuni mesi, la Glickenhaus Racing ha confermato di aver inviato l'iscrizione per una sola vettura alla stagione 2023 del FIA World Endurance Championship.

La squadra americana aveva già manifestato l'intenzione di proseguire nella serie anche per quest'anno, per la quale era necessario presentare richiesta e pagamenti entro il 5 gennaio, visto che la riunione di FIA ed Automobile Club de l'Ouest per selezionare le presenze sarebbe avvenuta il 9 gennaio.

In una nota diffusa nella serata di lunedì, la compagine di Jim Glickenhaus ha ufficializzato la candidatura della SCG 007 LMH #708 gestita in collaborazione con Podium Advanced Technologies per la Classe Hypercar del Mondiale, andando quindi a scontrarsi contro le rivali di categoria costruite da Toyota e Ferrari, più la LMDh di Porsche e Cadillac, e aspettando di capire se le iscrizioni di Isotta Fraschini e Vanwall/ByKolles saranno accettate.

Come accaduto nelle ultime due stagioni, verrà poi presentata domanda di partecipazione alla 24h di Le Mans per un secondo esemplare di proprietà della HK Motorcars e in elenco con il #709.

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH di Olivier Pla, Romain Dumas, Pipo Derani Photo by: JEP / Motorsport Images