Correa torna in F2: correrà tutta la stagione con Van Amersfoort

Carica lettore audio

La storia di Juan Manuel Correa con la FIA formula 2 non è ancora finita. Anzi, proseguirà nel 2023 perché il team Van Amersfoort Racing lo ha messo sotto contratto, facendolo diventare così il nuovo compagno di squadra di Richard Verschoor.

Correa ha già corso con Van Amersfoort nell'ultimo evento del campionato 2022, tenutosi lo scorso novembre sul tracciato di Yas Marina, ad Abu Dhabi. L'aspetto più importante di questo accordo è però il ritorno a tempo pieno di ecuadoriano nella categoria propedeutica della F1.

Nel 2019 Correa aveva fatto il suo debutto in FIA F2 dopo aver fatto la trafila che lo aveva portato a correre anche in GP3, oltre a essere diventato il pilota dedicato allo sviluppo del team Alfa Romeo Racing di Formula 1.

Purtroppo in quella stagione Correa è stato coinvolto nei terribile incidente a Spa-Francorchamps, in cui perse la vita Anthoine Hubert. Il francese venne colpito dalla monoposto di Correa, a sua volta colpita in precedenza da altre vetture al Raidillon.

In quell'incidente Correa subì gravi danni ai piedi e alle gambe. Dopo un lungo periodo di riabilitazione è riuscito a tornare a correre. Lo ha fatto nel 2021 correndo in FIA Formula 3, correndo poi anche nelle ELMS centrando due podi e una vittoria.

Nel 2022 ecco l'occasione di tornare al volante di una F2 proprio con il team Van Amersfoort poi, oggi, ecco la conferma del suo ingaggio per il 2023. Una storia a lieto fine, almeno per Correa.

"Tornare a tempo pieno in Formula 2 significa per me più di quanto la maggior parte delle persone possa immaginare. Non è solo un risultato in sé essere su questa griglia, ma è anche la realizzazione di un obiettivo che è stato l'epicentro dei miei sforzi negli ultimi tre anni, quindi è un risultato molto emozionante".

Guardando al futuro, Correa ha aggiunto: "Sono molto grato per l'opportunità che Van Amersfoort Racing mi sta dando. Sono molto affamato, molto motivato e so che lo è anche la squadra. Sono sicuro che insieme, il team e il mio compagno di squadra Richard, formeremo una grande formazione e creeremo un ambiente di lavoro ideale per tutti".

"Ci spingeremo l'un l'altro a migliorare continuamente, perché tutti vogliamo fare bene nella prossima stagione. La F2 è una categoria competitiva e credo che il Van Amersfoort Racing abbia fatto un ottimo lavoro al suo primo anno nel campionato. Con la poca esperienza che avevano, hanno ottenuto prestazioni davvero notevoli. Non vedo l'ora di vedere come posso aiutare la squadra a migliorare e a lavorare insieme a loro in questa stagione molto emozionante!".

Rob Niessink, amministratore delegato di Van Amersfoort Racing, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di avere Juan Manuel a bordo per la nostra seconda stagione nel FIA F2. Abbiamo avuto molti piloti in passato, ma devo dire che il livello di impegno che Juan Manuel dimostra è semplicemente incredibile".

"Inoltre, la sua esperienza è preziosa e ci aiuterà a far crescere ulteriormente sia il pilota che la squadra nel campionato. Come potete immaginare, siamo molto ansiosi di iniziare la stagione in F2 e con la formazione di piloti che abbiamo, il nostro staff è estremamente motivato a progredire ad un ritmo elevato".

"Siamo convinti che Juan Manuel e Richard si completeranno a vicenda, sia in pista che fuori, e questo per noi è un grande vantaggio. Per ora, sfruttiamo appieno la sosta invernale, permettendo ai piloti e all'equipaggio di connettersi ulteriormente e di prepararsi per l'apertura della stagione in Bahrain".