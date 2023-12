F2 | Griglia 2024: Correa passa in DAMS, Trident ritrova Verschoor

Dopo l'annuncio ufficiale del rinnovo di Oliver Bearman in Prema anche per il 2024, che era già nell'aria ormai da tempo, i team di Formula 2 stanno iniziando a riempire anche gli ultimi tasselli della griglia per la prossima stagione.

DAMS ha infatti confermato che Juan Manuel Correa farà parte della propria line-up per il campionato 2024, dove affiancherà il connazionale Jak Crawford per una formazione tutta a stelle e strisce. Il pilota americano ha fatto il suo ritorno a tempo pieno nel campionato quest'anno con Van Amersfoort Racing, ottenendo sei piazzamenti a punti e un quarto posto come miglior risultato nella Sprint Race di Spielberg, in Austria.

Correa aveva già svolto con successo i test post-stagionali ad Abu Dhabi il mese scorso con il team francese, per cui si tratta di un'opportunità di continuare insieme il percorso. "Sono felice di far parte della DAMS per la stagione 2024. Sento che è il posto migliore per me per continuare a ricostruire la mia carriera e per raggiungere i miei obiettivi a lungo termine. Sono impaziente di iniziare a lavorare con la squadra e di mostrare ciò che posso fare in pista", ha spiegato l'americano.

Juan Manuel Correa, Van Amersfoort Racing

Dopo il terribile incidente a Spa nel 2019, che lo aveva costretto a lungo stop dopo che nella prima metà di campionato aveva ottenuto anche due podi, Correa ha continuato a lavorare duramente per riscostruire la propria carriera, ritornando prima in Formula 3, per poi riapprodare in Formula 2 per l'intera stagione nel 2023. Inoltre, il ventiquattrenne ha ottenuto una vittoria nella European Le Mans Series lo scorso anno e ha partecipato al Campionato Mondiale Endurance con Prema, compresa la prestigiosa 24 Ore di Le Mans.

Charles Pic, proprietario del team DAMS, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di vedere Juan Manuel unirsi a noi per il 2024, ha potenziale ed è un ottimo elemento per la squadra. Abbiamo già visto segnali incoraggianti che indicano che sta instaurando un buon rapporto con Jak [Crawford] e il resto del team".

"Ha dimostrato di avere una mentalità resistente, con il suo desiderio di tornare a gareggiare dopo un periodo molto difficile fuori da questo sport. La sua capacità di fornire un feedback utile ai nostri ingegneri e la sua disponibilità ad assorbire nuove informazioni ci lascia fiduciosi sulla possibilità di ottenere insieme ottimi risultati nel prossimo anno".

Tuttavia, quello di Correa non è il solo annuncio di questi giorni. Infatti, anche Richard Verschoor ha confermato che nel campionato 2024 correrà per Trident in quella che sarà la sua quarta stagione in Formula 2, di cui ormai è un veterano. Il pilota olandese ha ottenuto una vittoria in ogni anno in cui ha corso nella categoria cadetta, sin dal suo debutto con MP Motorsport nel 2021. Nel 2022 ha preso parte al campionato proprio con Trident, chiudendo al dodicesimo posto in classifica con cinque podi, mentre quest'anno ha corso con Van Amersfoort Racing, aggiungendo al suo palmarès una vittoria nella Feature Race di Spielberg e altri due podi.

Photo by: Formula Motorsport Ltd Richard Verschoor

Parlando del suo ritorno alla scuderia milanese, il 23enne ha dichiarato di essere felice di ritrovare un ambiente familiare con cui ha già lavorato, il che rappresenta anche un inizio su una base conosciuta in quello che sarà un anno nuovo per tutti, dato che nel 2024 debutterà la vettura di nuova generazione.

"Tornerò con Trident nel 2024. Sono entusiasta di lavorare instancabilmente allo sviluppo della nuova vettura insieme. Sono grato per questa opportunità e pronto ad affrontare le sfide che mi attendono", ha commentato il pilota olandese, che tra l'altro aveva già effettuato i test post-stagionali ad Abu Dhabi proprio con Trident.

Nel suo percorso verso la F2, Verschoor ha vinto due titoli di Formula 4, si è classificato secondo nella Toyota Racing Series, ha vinto il Gran Premio di Macao e ha ottenuto un nono posto nel Campionato FIA di Formula 3.