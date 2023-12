F2 | Test: Hadjar il più rapido, focus sui long run per Antonelli

Dopo la Formula 1, anche la stagione 2023 di Formula 2 è giunta al suo atto finale con la conclusione dei test post-campionato ad Abu Dhabi. Per i piloti che hanno già preso parte alla stagione, si è trattata di un'opportunità di provare qualcosa di differente a livello di set-up, dato che generalmente durante il weekend di gara vi è poco tempo a disposizione per sperimentare.

Tuttavia, questo test ha permesso anche ai volti nuovi di iniziare a prendere contatto con le monoposto di Formula 2, seppur il prossimo anno farà il proprio debutto la vettura di nuova generazione. Per i debuttanti si tratta comunque di un'opportunità per comprendere al meglio gli pneumatici, la gestione della potenza del motore e della frenata, aspetti che lo stesso Antonelli ha definito come i più impressionanti nel passaggio dal FRECA.

Nel corso dell'ultima giornata, l'italiano si è dedicato soprattutto alle simulazioni dei long run, aspetto su cui è importante accumulare chilometri per comprendere il comportamento delle coperture sulla lunga distanza e loro caratteristiche dal punto di vista del degrado. Inoltre, il pilota della Prema non aveva ancora affrontato una categoria con la doppia mescola, per cui il passaggio da un compound all'altro in gara rappresenta uno di quegli aspetti con cui continuare a lavorare anche durante l'inverno.

Photo by: Prema Powerteam Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Solo nella sessione mattutina Antonelli ha effettuato un tentativo di time attack, intervallato da un lavoro di ricerca del setup. Il portacolori della Prema ha infatti completato due differenti run in cui ha tentato tre giri veloci intervallati da altrettante tornate per dare modo agli pneumatici di raffreddarsi. Un lavoro che lo ha portato a concludere con l'ottavo tempo, a circa 4 decimi dalla vetta, conquistata in mattinata da Isack Hadjar. Da quel momento in poi, Antonelli si è concentrato esclusivamente sui long run, tanto che al pomeriggio ha completato due simulazioni da diciotto giri ciascuna.

Nella sessione del mattino, il miglior tempo è stato registrato dal francese della Campos, il quale ha fermato il cronometro sull'1:35.958, che comunque non rappresenta il miglior crono delle tre giornate di test, dato che ieri Zane Maloney era sceso sull'1:35.783. L'azione in pista è stata disturbata da diverse bandiere rosse: la prima dopo circa un'oretta a causa dell'arresto in pista di proprio di Maloney con la sua Carlin. Una seconda interruzione è arrivata in seguito agli stop di Oliver Bearman con la Prema e Paul Aron, le cui vetture sono poi state recuperate a circa un'ora e mezza dalla bandiera a scacchi.

Per il resto della sessione si sono registrati pochissimi miglioramenti, dato che per molti il focus si è postato sui long run, seppur una bandiera rossa a circa venti minuti dalla fine ha complicato il lavoro dei team. Da segnalare anche un intenso lavoro per Ritomo Miyata, campione di Super Formula, al debutto in una categoria europea dopo aver passato sostanzialmente l'intera carriera nelle serie giapponesi.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Isack Hadjar ha preso parte anche ai test di F1 con Red Bull

Allo stesso modo, anche la sessione del pomeriggio è stata fermata è stata neutralizzata dopo poco più di dieci minuti, complice un altro stop per Bearman, questa volta in curva cinque, quella che precede il lungo rettilineo. Dopo il lavoro sulla lunga distanza, alcuni piloti nell'ora conclusiva hanno scelto di effettuare un'altra simulazione con un minor quantitativo di benzina a bordo.

Maloney è stato il primo a scendere sotto il minuto e trentasette, a dimostrazione di come i tempi fossero comunque distanti da quelli del mattino. Il pilota della Carlin si è poi migliorato arrivato a un crono di 1:36.002, ma è stato comunque battuto da Dennis Hauger, il quale è stato sei millesimi più rapido. Gabriel Bortoleto, il campione di Formula 3 al debutto nella serie cadetta, ha concluso il pomeriggio con il numero di giri più alto, raggiungendo quota 80 con la sua vettura del team Virtuosi Racing.