Antonelli racconta il debutto in F2: “Prime sensazioni positive”

Primo nel campionato italiano e tedesco di F4, trionfatore nella Formula Regional Middle East e campione nel FRECA. Si tratta del palmares di Andrea Kimi Antonelli nelle ultime due stagioni, a cui vanno aggiunti anche i successi ottenuti durante i FIA Motorsport Games disputati in Francia nel 2022 e nell’unica partecipazione, per altro al debutto, nel GT italiano.

Un ruolino di marcia che ha spinto Prema e Mercedes, dato che l’italiano fa parte dell’Accademia del marchio della Stella, a fare il grande salto direttamente verso la Formula 2, senza passare per la Formula 3, soluzione intermedia che permette di entrare nel circuito dei campionati che accompagnano la massima serie. Un salto che, oltre a rappresentare un attestato di stima nei confronti del suo talento, ha destato attenzione, già a partire dai primi test post-stagionali che sono andati in scena in questi giorni ad Abu Dhabi, sede dell’ultimo atto della stagione.

L’unico punto di contatto con le precedenti avventure in Formula 4 e nel FRECA è il rapporto con PREMA, che lo accompagnerà anche in questo nuovo percorso in Formula 2, team che negli anni ha dimostrato di avere le carte in regola per giocarsi e conquistare titoli nella serie cadetta. Chiaramente, seppur parte del personale in pista cambierà con il passaggio di categoria, certi legami e certe modalità di lavoro rappresentano un punto di partenza su cui continuare a costruire.

Photo by: Formula Regional European Championship Andrea Kimi Antonelli

Un aspetto di cui ha parlato anche lo stesso Antonelli, spiegando quanto il rapporto creato con la scuderia vicentina rappresenti un elemento importante per affrontare questa avventura: “Passare dalla Formula Regional alla Formula 2 è un bel salto, perché comunque salterò la Formula 3. Quindi mi ritrovo a guidare una macchina molto più potente, ma anche più pesante allo stesso tempo. Però son contento di aver la possibilità di continuare con PREMA perché in questi anni ho sviluppato un bel rapporto con tutto il team, per cui sono molto contento di poter continuare con loro anche la prossima stagione. Ma sarà un bel salto, per questo nei test cercherò di imparare il più possibile e in modo tale da arrivare più pronto possibile alla prima gara”.

Durante i test post-stagionali l’italiano ha avuto modo di provare solamente la vettura con cui si è corso fino alla scorsa settimana proprio ad Abu Dhabi, mentre la monoposto di nuova generazione farà il proprio debutto solamente nelle prove pre-campionato del prossimo anno. Nonostante vi siano delle chiare differenze tra le due auto a livello aerodinamico, mentre la parte motoristica rimarrà invariata, si tratta comunque di un primo contatto con ciò che lo attenderà in futuro.

“Anche se il prossimo anno la macchina sarà differente è molto importante fare questi test, soprattutto per acquistare le prime sensazioni con questa auto, che comunque è pesante. Quindi, è importante e guadagnare confidenza, sarà una buona base per il prossimo anno”.

Photo by: Prema Powerteam Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Uno degli aspetti menzionati da Antonelli riguarda la differenza di peso tra le due vetture guidate nel corso di questa stagione. La monoposto di Formula 2 dell’attuale generazione è infatti arrivata a pesare 788 kg nei primi eventi dell’anno, mentre quella del FRECA si ferma a 688 kg: una misurazione in cui viene incluso anche il peso del pilota. Una differenza importante a livello di massa, che l’italiano ha avvertito subito una volta salito in macchina, anche se sono due gli elementi che lo hanno maggiormente impressionato, ovvero potenza e frenata, dove si avverte concretamente il salto rispetto alla categoria precedente.

“Le prime sensazioni in Formula 2 sono state positive. La vettura ha più potenza e più carico aerodinamico, però è anche più pesante. Anche a livello fisico è più faticosa, però le penalizzazioni sono state buone, mi son trovato bene. Ci sono ancora dei punti su cui devo lavorare, soprattutto la frenata. Però mi sto trovando bene, mi sto divertendo, cosa molto importante Però, sì, le prime sensazioni sono buone”.

“Le differenze che ho riscontrato maggiormente sono state la frenata, la potenza e l'aerodinamica. La macchina in sé è un po' più pesante, dato che comunque è anche più grande. Però i due fattori che mi hanno impressionato di più sono la frenata e l'accelerazione. La frenata perché su questa macchina abbiamo i freni in carbonio, quindi la potenza della frenata è maggiore, aspetto che comunque rappresenta una bella sensazione. E poi anche la potenza, perché questa macchina ha tanti cavalli e, quindi, in certe occasioni devi fare anche un po’ di throttle management”, ha raccontato il pilota della Prema a margine del suo primo test ufficiale a bordo di una Formula 2.

Photo by: Prema Powerteam Andrea Kimi Antonelli alla sua prima uscita nei test di F2 ad Abu Dhabi

Basti pensare che una vettura di Formula 3, quantomeno sulla carta la serie di mezzo da seguire arrivando dal FRECA, sviluppa circa 380 cv, mentre una monoposto di Formula 2 arrivata a svilupparne 620. Tranne piccole differenze, il comporto motoristico dell’attuale auto di Formula 2 dovrebbe rimanere invariato anche sulla generazione che debutterà il prossimo anno.

Altro aspetto è quello degli pneumatici. Provenendo dal FRECA, dove vi è una sola specifica, Antonelli dovrà anche abituarsi a differenti compound da usare durante il fine settimana di gara. I test rappresentano una buona opportunità per prendere un primo contatto con le differenze tra i vari compound, tanto che nella mattinata del secondo giorno ha provato il giro veloce sia con la media che con la soft, in modo da iniziare a comprenderne il comportamento. Il lavoro sulle due mescole si è poi esteso chiaramente anche ai long run.

“Per la prima volta ho provato due mescole differenti. È stato bello perché ho potuto capire comunque la differenza tra le due mescole, soprattutto in termini di differenza di grip e quindi anche di performance suo giro. È stata una bella esperienza, ma sicuramente devo ancora capire meglio la differenza tra le due mescole però sicuramente questi test rappresentano un’opportunità per imparare ancora di più, in modo tale da avere un po’ di conoscenza in più per quando arriverò al primo weekend di gara. Però è stato è stato interessante comunque provare due mescole differenti, cosa che non avevo mai fatto prima”, ha raccontato il portacolori della Prema.

Photo by: Prema Powerteam Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Dopo la conclusione dei test lo attenderà un periodo di pausa dalle piste in cui, tuttavia, dietro le quinte continuerà il lavoro sulla preparazione fisica e al simulatore: “Sicuramente durante la stagione invernale farò tanto allenamento fisico perché devo dire che sto un po' faticando adesso. Quindi sicuramente farò tanto allenamento in modo da rinforzarmi per guidare la macchina senza problemi. Poi farò anche tanto il simulatore insieme al team, perché è un buon allenamento, soprattutto per migliorare in quei punti dove faccio più fatica. Anche se non guido la macchina reale, puoi guidare in modo da arrivare più pronto possibile nel momento del ritorno in auto”.

Infine, Antonelli ha parlato delle aspettative in vista della nuova stagione, per cui chiaramente non ha voluto fissare immediatamente un obiettivo. Le aspettative nei suoi confronti sono comprensibilmente alte, come dimostra il salto diretto dal FRECA alla Formula 2 e il suo ricco palmares, ma il team, il pilota e la Mercedes, che da anni ne segue i progressi, predicano calma. “Io non ho aspettative molto alte per la prossima stagione perché son consapevole che il campionato è molto difficile, gli avversari sono molto forti. Ogni weekend cercherò di imparare il più possibile, poi si vedrà durante la stagione come andrò. Però ovviamente voglio far bene e quindi mi impegnerò al massimo come sempre”, ha aggiunto Antonelli.