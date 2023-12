F2 | Prema: Bearman confermato per il 2024 con Antonelli

Oliver Bearman è indubbiamente tra i piloti su cui vi saranno maggiori attenzioni il prossimo anno, dato che è uno dei prospetti più interessanti della Formula 2. L'inglese continuerà infatti il suo viaggio nella serie propedeutica e, senza grandi sorprese, lo farà ancora una volta con Prema, il team che lo ha accompagnato nel suo primo anno in Formula 2 e nelle altre categorie.

Una notizia che, in realtà, era già nell'aria da tempo, a cui mancava solamente l'annuncio ufficiale, arrivato nella giornata di mercoledì. Il 18enne britannico, che nel 2023 ha ottenuto diversi successi nella sua stagione di debutto in categoria, si appresta a disputare il suo secondo campionato nella serie che precede la Formula 1.

Bearman è stato autore di un campionato 2023 ricco di alti e bassi, ma ha comunque concluso al sesto posto della classifica grazie a qualche risultato di spicco, tra cui quattro vittorie e tre pole position. Indubbiamente il weekend migliore è stato quello di Baku, dove ha centrato un doppio successo sfruttando al meglio le occasioni avute. Ciò che è mancato nel corso della stagione è stata sicuramente la costanza, dato che in diverse occasioni ha dimostrato di avere un ottimo potenziale in termini di passo puro, affiancato però da prestazioni sottotono ed errori che hanno pesato negativamente sulla classifica, come ha ammesso lui stesso.

Photo by: Formula Motorsport Ltd Oliver Bearman, PREMA Racing

Per il 2024 l'obiettivo è proprio migliorare la costanza e ridurre il numero di errori, con la speranza che ciò possa aiutarlo a concretizzare il sogno del titolo e il passaggio in Formula 1. Con le auto di nuova generazione debutterà però anche un nuovo compagno di squadra, ovvero Andrea Kimi Antonelli, che arriva in Formula 2 con un palmares di tutto rispetto. Per il pilota della Ferrari Driver Academy sarà una sfida indubbiamente interessante, da vincere per puntare alla massima serie, che ha già avuto modo di assaporare quest'anno grazie a dei test privati con la Ferrari e alle sessioni di prove libere svolte con la Haas VF-23.

"È fantastico avere Ollie di nuovo con noi per un altro anno dopo le grandi stagioni che ha vissuto finora. Il modo in cui si è adattato, migliorato e sviluppato è eccezionale e non vediamo l'ora di vedere quali progressi ci porteranno più avanti. Pensiamo anche che l'esperienza fatta quest'anno aiuterà lui e la squadra ad adattarsi alla nuova vettura. Sarà sicuramente un'esperienza interessante e promettente", ha raccontato Rene Rosin, Team Principal Prema.

"Sono davvero felice di tornare a far parte di PREMA Racing in Formula 2. Ho fatto molta strada come pilota e come persona in questi due anni e sono entusiasta di proseguire il lavoro che abbiamo svolto in vista della prossima stagione", ha aggiunto Bearman.