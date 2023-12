F2 | Test: svetta Maloney, bene Antonelli nelle simulazioni

Le tre giornate di test post-stagionali di Formula 2 ad Abu Dhabi hanno riscosso grande attenzione, soprattutto per il debutto di diversi piloti alla loro prima esperienza nella serie cadetta.

Indubbiamente il mantra è sempre lo stesso, ovvero che si tratta sempre e solo di test, per altro sulla vettura di vecchia generazione, dato che la nuova monoposto farà il debutto solo nelle prove pre-campionato del prossimo anno. Tuttavia, si tratta sempre di un'opportunità per dare uno sguardo ai nuovi volti e al loro lavoro per calarsi in una realtà differente.

Dopo un inizio targato con un uno-due Prema, anche il secondo giorno è andato in archivio, questa volta con il miglior tempo di un sorprendente Gabriel Bortoleto, al debutto in Formula 2 dopo aver vinto il titolo in Formula 3 quest'anno. Tuttavia, il giovane talento dell'Accademia McLaren ha chiuso al comando solo la sessione pomeridiana, mentre in quella mattutina il miglior tempo è andato a Zane Maloney con Carlin.

Photo by: Prema Powerteam Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Grande attenzione anche per Andrea Kimi Antonelli, ai suoi primi chilometri su una vettura della categoria intermedia, il quale ha ben figurato in entrambe le sessioni completando un totale di 102 giri. Al mattino, con condizioni migliori rispetto al pomeriggio, l'italiano si è issato fino al sesto posto, a poco più di due decimi dal miglior crono di Maloney. In realtà, i due si sono scambiati in più occasioni la posizione, dato che Antonelli aveva inizialmente fissato come riferimento un tempo di 1:36.607 con gomme medie, prima di passare poi alla mescola più tenera.

Le simulazioni sul giro secco si sono volte nelle prime ore, dato che il focus nella parte restante della sessione è stato dedicato ai long run, aspetto che richiede maggior cura per capire il funzionamento degli pneumatici. È infatti importante ricordare che, provenendo dal FRECA, Antonelli non ha avuto modo di provare le coperture Pirelli prima di questo test, al contrario di chi invece è stato promosso dalla Formula 3. Per questo, ancor più che sul giro secco, è importante comprendere il funzionamento delle gomme sulla lunga distanza. Osservando i tempi, si nota comunque una buona costanza nel run, iniziato con un crono di 40,2 e concluso con un 40,4.

Per quanto riguarda la classifica, a concludere al secondo posto nella sessione del mattino è stato Victor Martins, il quale ha percorso ben 59 giri, risultando il più attivo nelle prime ore. Terzo tempo per Dennis Hauger seguito da un altro debuttante di categoria, Josep Maria Marti, il quale da qualche mese può contare anche sul supporto della Red Bull.

Anche il pomeriggio è stato dedicato in gran parte alle simulazioni con un maggior quantitativo di carburante a bordo, girando su tempi attorno al minuto e quaranta secondi. Tuttavia, la sessione è stata interrotta da due bandiere rosse: la prima per un incidente che ha visto coinvolto Joshua Duerksen in curva due, la seconda per lo stop in pista di Zak O'Sullivan, anch'egli al debutto in Formula 2 con il team ART, dove ha ereditato il sedile lasciato libero dal campione uscente Theo Pourchaire.

I tempi della sessione del mattino (i più rapidi):