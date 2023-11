F1 | McLaren strappa lo sponsor Monster a Mercedes

La Formula 1 è una guerra sportiva che si tiene sui tracciati, permanenti e non, di tutto il mondo. Ma non solo. Questa mattina McLaren ha annunciato di aver sottoscritto un contratto pluriennale con Monster, la multinazionale che opera nel settore delle bevande energetiche.

Fino a qui nulla di speciale, ma per chi non lo ricordasse Monster è stato fino a quest'anno sponsor del team Mercedes AMG di Formula 1. Insomma, un passaggio molto importante ai fini commerciali e per il futuro del team di Woking, che dimostra di saper operare bene non solo in pista - dov'è stato protagonista di un recupero eccezionale da metà stagione 2023 in poi - ma anche fuori.

La partnership tra le due imprese dovrebbe basarsi su un lavoro congiunto sulla produzione di contenuti per i fan, così come ha dichiarato anche l'amministratore delegato di McLaren Racing, Zak Brown: "Siamo davvero molto contenti di unire le nostre forse con il brand iconico di Monster Energy dalla prossima stagione in poi".

"Monster si concentra sul celebrare gli atleti attraverso grandi idee e la creazione di contenuti meravigliosi, dunque non vedo l'ora di esplorare idee e trovare nuovi modi di coinvolgere e intrattenere i nostri fan".

Rodney Sacks, presidente e amministratore delegato di Monster Energy Company, ha aggiunto: "Monster Energy è orgogliosa di iniziare questo nuovo capitolo del suo viaggio in F1 con McLaren Racing".

"Monster si concentra sul miglioramento dell'esperienza dei fan e sulla collaborazione con un team di livello mondiale e con i suoi piloti d'élite per condividere la nostra passione con il pubblico globale della F1. Stiamo pianificando alcuni programmi davvero entusiasmanti con Lando e Oscar e siamo entusiasti di correre insieme dal 2024".

McLaren ha fatto sapere che il logo Monster Energy apparirà sui caschi, sulle tute, i cappellini e le borracce di Lando Norris e Oscar Piastri a partire dalla prossima stagione. Non è stata fatta alcuna menzione alla carrozzeria della prossima monoposto che uscirà tra poche settimane dal McLaren Technology Centre.