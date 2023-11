F1 | Wolff applaude Leclerc: "Con Russell è stato un vero sportivo"

Dare tutto, ma con il senso dello sport. Charles Leclerc ha provato in (quasi) tutti i modi a regalare alla Ferrari il secondo posto nel Mondiale Costruttori a Yas Marina, ma il risultato non è stato quello ideato nei suoi piani.

Giunto nell'ultima parte del Gran Premio di Abu Dhabi al secondo posto, con alle sue spalle George Russell, il monegasco della Ferrari ha cercato di sfruttare il rimontante - ma penalizzato con 6" - Sergio Perez per staccare il rivale e portare la Ferrari all'obiettivo finale del 2023.

Negli ultimi 2 giri Leclerc ha concesso il DRS a Perez e lo ha fatto passare, con il preciso intento di fargli guadagnare i 5 secondi necessari da frapporlo fra sé e Russell. Questo, però, non è bastato. Charles avrebbe potuto anche provare a rallentare negli ultimi settori per ostacolare il rivale, ma ha preferito non farlo.

Questo, secondo Toto Wolff, è stato apprezzato e ritenuto un gesto molto sportivo dal team principal della Mercedes. Il manager austriaco ha voluto sottolineare come Leclerc non abbia fatto ricorso a espedienti di basso lignaggio per arrivare al suo scopo, facendo così onore a sé e allo sport.

"Siamo arrivati un po' in svantaggio a Yas Marina, viste le prestazioni delle Ferrari nelle ultime gare. Abbiamo visto Leclerc e Russell battagliare e credo che la guida di George sia stata impeccabile, è stato molto bravo a gestire i distacchi alla fine".

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 2° posizione, George Russell, Mercedes-AMG, 3° posizione

"La lotta con la Ferrari è una cosa formidabile per questi due grandi marchi, una squadra che rispettiamo molto, e Charles ha guidato come un vero sportivo negli ultimi giri".

"Per un certo periodo di tempo, in gara, Perez non lo avevamo preso in considerazione. Ci siamo concentrati solo su noi stessi e abbiamo detto: 'Cerchiamo di fare la gara più veloce possibile con George'. Poi abbiamo capito che avremmo dovuto essere a meno di 5 secondi da Sergio. Ma Leclerc era così avanti che non credevamo potesse gestire questi distacchi per tenerci dietro".

"Alla fine Leclerc avrebbe potuto rallentare nell'ultimo settore, ma non l'ha fatto. Credo che questo dimostri il carattere di un pilota".

Dal canto suo, a fine gara Leclerc ha spiegato ai microfoni di Motorsport.com l'idea nata per cercare di aiutare Sergio Perez ad avere più di 5" di vantaggio nei confronti di Russell e, di conseguenza, staccare il rivale della Mercedes quel tanto che sarebbe poi bastato a dare alla Ferrari il secondo posto nel Mondiale Costruttori.

"In realtà avevo deciso già da un bel po' di giri prima, non appena mi avevano detto della penalità di 5 secondi inflitta a Sergio. Poi ho chiesto costantemente il distacco tra George e Checo e, in seguito, quando Perez ha passato Russell. Sapevo che Checo sarebbe arrivato dietro di me e che la sua migliore possibilità era quella di prendere il DRS alle mie spalle e cercare di allontanarsi il più possibile da George".

"Ci sono state diverse discussioni tra me e il mio ingegnere. Gli ho fatto sapere che questo era il mio piano. Peccato che alla fine non abbia funzionato", ha concluso il pilota della Ferrari.