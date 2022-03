DTM | Loeb prova la Ferrari di AF-Red Bull: è riserva di Cassidy? Il francese è a Spa-Francorchamps per testare la 488 della squadra piacentina, che quest'anno avrà da rimpiazzare il neozelandese quando questi sarà impegnato in Formula E e FIA WEC. Per il 9 volte Campione WRC si prospetta una nuova sfida.

Di: Francesco Corghi , Journalist Co-autore: Sven Haidinger , Writer Carica lettore audio Sébastien Loeb correrà nel DTM per la stagione 2022? Potrebbe essere e i primi segnali sono arrivati nella giornata di martedì, quando il 9 volte Campione WRC è stato visto provare a Spa-Francorchamps. Il francese era sulle Ardenne assieme alla AF Corse, che gli ha messo a disposizione la Ferrari 488 che la squadra piacentina schiera nuovamente nella serie tedesca in collaborazione con Red Bull. L'azienda di bibite energetiche è da anni sponsor di Loeb, che in passato aveva avviato anche carriere nel mondo del GT3 e WTCC, prima di tornare ai rally ed esordire alla Dakar e pure in Extreme E. Felipe Fraga, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo Photo by: Red Bull Content Pool La settimana scorsa AF Corse-Red Bull hanno annunciato che quest'anno avranno come piloti Felipe Fraga e Nick Cassidy, rispettivamente sulle macchine in livrea Red Bull e AlphaTauri. Secondo le notizie raccolte da Motorsport.com, Loeb in Belgio ha girato su un terzo mezzo del Cavallino Rampante (che proverà anche oggi) e l'opzione più probabile è che prenda il posto di Cassidy quando il neozelandese sarà impegnato in Formula E e nel FIA World Endurance Championship. Le concomitanze di quest'ultimo lo porteranno infatti a saltare gli eventi di Portimao, Norisring e Spa, dunque appare davvero una grande possibilità quella di esordire nella serie tedesca per un ulteriore impegno stagionale da aggiungere a quelli nel WRC - con M-Sport - e in Extreme E.