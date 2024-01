Dakar | Al-Attiyah resta cauto sul rischio di potenza extra per Audi

Dopo le prime tappe della Dakar 2024, il team Audi sembra avere la possibilità di conquistare la vittoria che gli è sfuggita nelle ultime due edizioni. Il suo miglior pilota nella classifica generale è Carlos Sainz, a poco più di quattro minuti da Yazeed Al Rajhi, mentre Nasser Al-Attiyah è terzo, a circa undici minuti dal pilota saudita.

Il qatariota ha potuto constatare che le prestazioni delle due vetture rivali sono molto buone e, alla domanda di Motorsport.com sulla possibilità che la FIA aumenti la potenza di quelle tedesche, ha risposto: "Non sappiamo nulla, credo che l'organizzazione darà qualche informazione oggi o domani. Vedremo, la strada è lunga, la Toyota è ancora in testa con Yazeed. L'Audi è seconda con Carlos e io sono terzo. La strada è ancora lunga, quindi sarà una bella gara".

Per battere i suoi rivali nel resto della Dakar, il campione del mondo in carica e vincitore di cinque trofei Touareg dovrà condividere molte informazioni con il compagno di squadra Sebastien Loeb e, se riuscirà a ottenere un buon risultato, lo descriverà come "incredibile" per il fatto che si tratta di un'auto nuova per lui: "Dobbiamo condividere molte cose perché siamo entrambi su una vettura Prodrive, e se riusciremo a vincere, sarà incredibile".

"Dobbiamo essere forti, vedremo cosa possiamo fare e la prossima settimana della Dakar sapremo esattamente se possiamo spingere o meno", ha continuato un Nasser Al-Attiyah, che finora non ha ancora conquistato una vittoria in nessuna delle prove speciali. Ma l'obiettivo finale è chiaro, un terzo successo di fila nella classifica generale.

"Siamo ancora alla quarta tappa della Dakar, mancano ancora dieci giorni, quindi il viaggio sarà lungo. I prossimi tre giorni non saranno facili nell'Empty Quarter, ma cercheremo di fare del nostro meglio", ha detto il pilota della Prodrive.