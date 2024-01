Dakar | Al-Attiyah: "Senza rotture sarei in testa di 20 minuti!"

La quarta prova speciale del Rally Dakar 2024 ha riservato una sorpresa negli ultimi chilometri del percorso di 299 chilometri, poiché Nasser Al-Attiyah ha prima mancato la vittoria di tappa per pochi secondi rispetto al leader della classifica generale Yazeed Al-Rajhi, che è il leader della classifica generale.

Poco dopo, però, Sébastien Loeb ha conquistato la vittoria con la Prodrive, la stessa vettura del qatariota, che è riuscito a conquistare il terzo posto in classifica generale.

Il campione del mondo in carica e campione uscente ha spiegato che si è trattato di una buona tappa, senza troppi errori, tranne che negli ultimi 50 chilometri, quindi è stato "felice" di essere terzo. Tuttavia, alla domanda di Motorsport.com sull'Audi e sulle sue affermazioni che le auto tedesche non avrebbero retto, ha risposto: "La strada è ancora lunga, è ancora lunga. Auguro a Carlos [Sainz] e agli altri piloti la migliore fortuna, ma la strada è ancora lunga, vedremo quale sarà il cambiamento dopo la prima settimana alla Dakar.

"Non è una sorpresa", ha commentato a proposito del team teutonico. "La sorpresa arriverà domani, perché andremo nell'Empty Quarter, dove ho esperienza e ho imparato molto dalle Dakar. È una macchina nuova per me, ma se mi si confronta con Seb [Loeb], sono in vantaggio, cercherò di imparare di più dopo la prima settimana della Dakar".

Photo by: Red Bull Content Pool #200 Nasser Racing Prodrive Hunter: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel

Nasser Al Attiyah ha detto che la Hunter era "molto buona", quindi era soddisfatto prima del suo passaggio alla Dacia, e quando gli è stato chiesto della difficoltà di vincere il Rally Dakar, ha detto: "Abbiamo vinto le ultime due edizioni, sono state buone gare con Toyota, ma ora sono in una nuova squadra, con una nuova auto, cercherò di fare del mio meglio per vincere di nuovo".

"Domani sarà una giornata importante, dobbiamo vedere a che punto siamo, per avere una buona posizione per la tappa di 48 ore. Non credo che sarò nelle retrovie, vedremo di cosa sono capace domani, e se dovrò aprire, aprirò [la pista]", ha proseguito il qatariota, cinque volte vincitore della gara più dura del mondo.

L'inizio della sua avventura alla Prodrive si sta rivelando molto diverso dal finale con la Toyota, come ha spiegato anche lui: "La macchina [Toyota] è buona, tutte le Toyota hanno meno problemi, e noi abbiamo avuto sei forature e stiamo rompendo i bracci [delle sospensioni] posteriori, ma se si sottrae quella mezz'ora, saremmo in testa di venti minuti.

"Ora studieremo meglio il nostro Hunter e vedremo come andrà, ma per ora sta andando bene e la prossima settimana avremo una parte in cui potremo attaccare di più", ha detto il qatariota. "I regolamenti sono gli stessi, la potenza è la stessa per tutti. Mi sento più a mio agio con questa macchina, è molto buona, ma come ho detto, è una macchina nuova, non si può arrivare e iniziare a vincere, sappiamo che è buona per questo posto, e nei prossimi tre giorni faremo un piano con un buon tempo per la gara, questa è la cosa importante".

"Stiamo imparando a conoscere la nuova macchina e vedremo, perché non è facile. La gara sta andando molto veloce, ci sono molti problemi, ma ora, passo dopo passo, possiamo essere al top", ha detto un Nasser Al Attiyah che è a circa undici minuti dal leader del Rally Dakar 2024.