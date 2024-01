Video Dakar | Al Rajhi sfiora un frontale con uno spettatore

Yazeed Al Rajhi ha sfiorato la vittoria di tappa nella Tappa 4 della Dakar 2024 ma, cosa ancora più importante, è riuscito ad allungare e aumentare il suo margine nella classifica generale Auto nei confronti dei primi inseguitori.

Eppure la cosa più importante per lui e per la sua salute, più che per la sua gara, è la manovra che a un certo punto della stage odierna è riuscito a fare, evitando una vettura di uno spettatore che procedeva in senso opposto a quello di marcia.

Atterrato dopo una duna con la sua Toyota GR Hilux T1U gestita dal team Overdrive Racing, il saudita si è trovato davanti un furgoncino bianco proprio sulla sua traiettoria che gli andata incontro.

A quel punto Al Rajhi è riuscito a evitare il mezzo con una grande manovra. La GR Hilux ha sfiorato il furgoncino, ma ha comunque evitato il contatto che, se fosse avvenuto, sarebbe stato devastante e potenzialmente molto pericoloso sia per l'equipaggio ora in testa alla corsa che per quello al volante del mezzo fuori gara.

Grazie a quella manovra, ben visibile da un video amatoriale pubblicato in rete e che abbiamo allegato all'articolo, Al Rajhi è riuscito a chiudere la tappa odierna in seconda posizione, più lento del vincitore Sébastien Loeb di poco più di un minuto.

Questo, però, non lo ha rallentato nella classifica generale, con Carlos Sainz giunto quarto e ora secondo a poco più di 4 minuti dal principe saudita. Si tratta dell'ennesimo caso di incidente sfiorato dall'inizio di questa 46esima edizione della Dakar, che ha già visto alcuni spettatori colpiti da mezzi nel corso delle giornate passate.

Lionel Baud, altro pilota che prende parte alla Dakar 2024 nella classe Auto, nei giorni scorsi aveva colpito un fotografo mentre era impegnato in una tappa. Il fotografo è stato trasferito in ospedale. Anche i fratelli Coronel, impegnati nella categoria SSV, hanno colpito una persona, ma questa volta si è trattato di un motociclista pienamente in gara.