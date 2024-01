Dakar | Sainz deluso: "Rallentati dalla polvere di Dumas"

La quarta tappa del Rally Dakar 2024 ha lasciato un cambiamento nella classifica generale, con Carlos Sainz che ha perso qualche minuto a favore di Yazeed Al Rajhi, ma il pilota spagnolo rimane in testa alla gara. Con la sua Audi, è riuscito a salire al quarto posto di giornata e, parlando con la stampa, si è detto soddisfatto di come stanno andando le cose per lui.

Tuttavia, lo spagnolo ha detto che Romain Dumas gli ha dato molto filo da torcere durante la prova speciale di 299 chilometri verso il bivacco di Al-Hofuf, dove ha detto ai presenti, tra cui Motorsport.com: "È stata una tappa in cui abbiamo faticato a capire il roadbook, abbiamo fatto molta fatica a capire dove fosse".

"Non è stato facile, c'erano molte opzioni, ma il problema principale oggi è stata la polvere di [Romain] Dumas", ha spiegato Carlos Sainz. "Lo abbiamo raggiunto e siamo rimasti dietro di lui per parecchi chilometri. Siamo arrivati alla neutralizzazione e lui ha visto che eravamo dietro, a 20 o 25 secondi, e niente. Abbiamo premuto il Sentinel ancora e ancora, e dopo 30 o 40 chilometri [è stato] quando si è spostato per lasciarci passare, eravamo nella polvere e bang, foratura".

"Ho colpito una pietra e niente..." ha continuato lo spagnolo, che insegue Yazeed Al Rajhi nella lotta per il trofeo Touareg. "Non abbiamo avuto molta fortuna, ma è quello che succede alla Dakar, poi abbiamo visto che si è fermato e gli parlerò per vedere [cosa ha da dire]".

Inoltre, il pilota Audi ha spiegato cosa ha in mente per il resto del Rally Dakar, che spera di arrivare ai giorni chiave con delle opzioni: "Con tutto quello che ci aspetta, è bene rimanere vicini. Dobbiamo arrivare al giorno di riposo con delle opzioni e se sarà così, si deciderà la prossima settimana".

Photo by: Red Bull Content Pool #204 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Carlos Sainz Sr., Lucas Cruz

Allo spagnolo è stato chiesto anche di Nasser Al Attiyah, che ha assicurato che la sua squadra durerà solo tre giorni, cosa che ha già fatto alla fine della quarta tappa. Il tre volte vincitore della corsa ha risposto con fiducia e vuole finire il lavoro più avanti: "Speriamo che non resistano solo per tre giorni, ma che resistano per tre settimane".

Tuttavia, la sua partecipazione avrebbe potuto terminare prematuramente nella maratona, poiché una buca lo ha quasi fatto capovolgere: "Il problema è sempre la polvere. Ieri ho preso una buca, sono saltato di lato e, quando sono atterrato, ho grattato la ruota, ho bucato e ho visto un sacco di luci dappertutto che dovevano essere pesanti".

"Ho dovuto cambiare la ruota e resettare tutta la macchina, ma è così che vanno le cose", ha detto Carlos Sainz, che spera che la fortuna sia dalla sua parte fino al traguardo, ma prima ci sarà una prova speciale di 48 ore in mezzo al nulla. "Dovremo rivedere le tattiche, perché nessuno vorrà aprire la giornata di dopodomani senza tracce di moto".

"Ci possono essere molte differenze in questi due giorni. Probabilmente ci sarà un treno, e poi quando si parte minuto per minuto il secondo giorno, chi parte per ultimo può recuperare molto tempo, perché è sempre più facile partire dietro", ha detto. "Bisogna avere un po' di fortuna e anche essere intelligenti dal punto di vista tattico.