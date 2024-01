Audi Sport chiude il progetto Dakar al termine dell'edizione 2024

Mentre Audi Sport è impegnata a battagliare per la vittoria della Dakar 2024 nella classe Auto, i vertici del team di Ingolstadt hanno messo in chiaro il futuro del progetto rally raid della Casa tedesca.

La Dakar 2024 è e sarà per Audi l'ultima edizione dell'evento che si tiene in Arabia Saudita prima di chiudere il team e dedicare tutte le risorse possibili al nuovo progetto che vedrà entrare il marchio dei 4 anelli in Formula 1 a partire dal 2026 rilevando la maggioranza delle quote del team Sauber (oggi Stake F1).

La notizia è stata data direttamente dai vertici di Audi Sport, ossia dal capo della divisione Rolf Michl, in un'intervista concessa al quotidiano madrileno AS. Non una vera e propria doccia fredda: era chiaro da mesi, dopo l'annuncio dell'approdo di Audi in Formula 1, che il progetto Dakar fosse in bilico e certamente depotenziato rispetto ai due anni precedenti.

"La decisione di partecipare alla Dakar è stata presa per poi correre tre anni", ha dichiarato ai microfoni di AS il capo di Audi Sport, Rolf Michl. "Pertanto, questa edizione della Dakar sarà l'ultima di Audi. Posso confermare chiaramente che questa sarà l'ultima Dakar e, in ogni caso, non correremo alla Dakar 2025".

"La dimensione di una decisione come questa ha tante componenti. Ottenere la vittoria quest'anno sarebbe grandioso, ma la decisione di smettere dipende da tanti parametri".

"Il progetto di Audi in F1 ha cambiato tutto e ha portato alla discussione dell'intero insieme dei programmi di Audi nel motorsport. E' stato chiaramente decisivo che l'attenzione dovesse concentrarsi su quel progetto a causa di tempistiche impegnative".

"Ciò, però, non significa che abbia avuto un effetto sul progetto Dakar o cose del genere. Sì, ci sono stati alcuni movimenti da parte dei nostri specialisti verso il progetto F1, ma questo non ha influenzato il resto".

Michl ha sottolineato come Audi abbia tenuto fede agli annunci fatti 4 anni or sono, compiendo il progetto triennale alla Dakar. Al momento la vittoria finale non è arrivata, ma Carlos Sainz, Mattias Ekstroem e Stéphane Peterhansel sono tutti in ottima posizione per ambire a portare a casa il trofeo del vincitore 2024.

"Da parte nostra c'era un impegno triennale previsto per il progetto Dakar e questo sarà pienamente rispettato con la partecipazione attuale, motivo per cui stiamo correndo al rally raid".

"Audi non ha mai partecipato a una gara tanto per fare. La RS Q e-tron è èuna vettura molto complessa, come sapete, e alla Dakar ci sono fattori che non possiamo controllare al 100%. Ma nell'essenziale direi che non ci manca nulla per poter vincere. Devono però unirsi tutti i fattori, fortuna compresa, per raggiungere il successo finale. Questo è il grande fattore che tutti devono affrontare".

Con l'annuncio del ritiro di Audi dalla Dakar e dai rally raid, due vincitori della Dakar come Carlos Sainz e Stéphane Peterhansel perdono il sedile e un team per la prossima stagione, divenendo pezzi pregiati del mercato in vista del 2025 (sempre che vogliano continuare a correre nella categoria).

Uno scenario possibile, ma a oggi ancora molto lontano, è quello legato a M-Sport. Il team britannico farà esordire il prossimo anno il nuovo veicolo con cui darà la caccia al successo e avrà bisogno di piloti top della categoria per raggiungere l'obiettivo. Sainz e Peterhansel potrebbero essere perfetti per le ambizioni della squadra che ha sede in Cumbria...