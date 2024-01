Dakar | Toyota: "Cosa farà Sainz? Noi guardiamo alla nuova generazione"

Il futuro di Carlos Sainz dopo la Dakar 2024 è una delle domande più ripetute nel bivacco, dato che lo spagnolo sarà senza una squadra con cui correre per la prossima edizione. La sua attuale struttura, Audi Sport, lascerà la competizione nel deserto saudita dopo tre edizioni, quindi se vorrà continuare a guidare una vettura competitiva, dovrà cercare tra quelle già presenti.

Con lo schieramento della Dacia, composto da Nasser Al-Attiyah, Sébastien Loeb e Cristina Gutiérrez, sembra che dovrà rivolgersi altrove, e una possibilità è la Toyota. I giapponesi hanno una macchina che ha vinto tre degli ultimi cinque trofei Touareg e non sarebbero una cattiva opzione se si presentasse l'occasione.

In una breve chiacchierata con un diverse testate giornalistiche, tra cui Motorsport.com, è stato chiesto al direttore della squadra giapponese per la Dakar, Alain Dujardyn, se considererà la possibilità di ingaggiare lo spagnolo e cosa farà il due volte campione WRC: "Valuteremo attentamente le nostre prestazioni alla Dakar, così come nel W2RC, ma, come ho detto, noi, come Toyota Gazoo Racing, guardiamo sempre alla prospettiva".

"Cosa farà Carlos dopo l'Audi? Credo che questa sia la domanda che tutti si pongono nel bivacco", ha risposto il belga, che ha avuto solo parole di apprezzamento per Nasser Al-Attiyah, il pilota ci esperienza con cui ha vinto le ultime due Dakar. "È stato un grande ambasciatore del marchio per noi, ma direi che ci ha insegnato così tanto che ci assicureremo che la sua eredità venga trasmessa ai prossimi piloti del Toyota Gazoo Racing".

"Abbiamo avuto un viaggio fantastico con Nasser per due anni di fila", ha proseguito il capo squadra. "Gli siamo molto grati per le sue vittorie nel W2RC, ma non appena ha deciso di intraprendere un nuovo viaggio, abbiamo pensato a come sostituirlo. Abbiamo deciso consapevolmente di cercare nella nuova generazione. Ecco perché nel W2RC abbiamo raddoppiato gli sforzi e ingaggiato Lucas Moraes e Seth Quintero, e credo che si siano fatti notare (il brasiliano ha vinto una tappa e l'americano ha chiuso secondo nel Prologo).