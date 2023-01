Dakar | Al-Attiyah: "Ho spinto senza sbagliare, gli altri..."

Carica lettore audio

L'ottava tappa della Dakar ha negato a Carlos Sainz una vittoria che Sébastien Loeb ha ereditato dopo una penalità di cinque minuti per aver superato il limite di velocità in una zona in cui c'era da rispettare un limite di 40 km/h. Oltre a lasciare la vittoria del francese, ha anche permesso a Nasser Al-Attiyah di conquistare il secondo posto nella prova speciale di 346 chilometri tra Al Duwadimi e la capitale dell'Arabia Saudita.

Il qatariota della Toyota ha parlato con Motorsport.com dopo essere sceso dalla sua vettura e ci ha raccontato com'è andata la giornata, ma non si è fermato qui, perché ha anche rivelato quanto ha spinto negli ultimi giorni per affermarsi in cima alla classifica generale in vista della pausa.

Molto contento e con un grande sorriso sul volto, ha dichiarato: "La tappa è andata molto bene, fin dall'inizio, ma è stata dura. Siamo arrivati secondi e oggi è stata una buona giornata per i punti del campionato e, ancora una volta, per quanto riguarda il distacco con il secondo nella classifica generale, che è a un'ora e cinque minuti di distanza ora".

"È stato bello e sono abbastanza contento. La Dakar è stata complicata finora, e la seconda settimana sarà interessante", ha spiegato il campione in carica, che ritiene che la prima settimana non abbia ancora deciso nulla. "No, non ha deciso niente perché la seconda settimana è molto complicata, dobbiamo stare attenti e andare al 100% per non commettere errori".

"Per quanto mi riguarda, non voglio spingere al massimo. Per esempio, dopo il giorno di riposo avrò una buona posizione rispetto a Sébastien Loeb, e se posso aiuterò gli altri compagni di squadra, perché Sébastien spingerà per il primo o il secondo posto in classifica generale", ha continuato Nasser Al-Attiyah.

Il leader della classifica ha rivelato che la sua filosofia è stata quella di "attaccare al massimo", come scrive nelle descrizioni di ogni suo post su Instagram: "Gli ultimi tre giorni". "Ieri, che ho aperto, non è stato facile, ma non ho commesso errori, mentre prima stavo spingendo al massimo, al 100 per cento per cercare di vincere le tappe".

"Massimo attacco (ride quando commenta il suo profilo sui social media). Mi piace", ha annuito con molto umorismo prima di andare a cena e riposare per recuperare le forze in vista della giornata di riposo di metà gara della Dakar.

"È stato un buon lavoro fin dall'inizio della Dakar, abbiamo spinto senza commettere errori, mentre altri piloti li hanno fatti. Come negli ultimi due anni, abbiamo fatto un buon lavoro per arrivare a Riyadh con più di un'ora di vantaggio, ma questa volta il distacco è maggiore ed ora devo badare ad essere tra i primi cinque ogni giorno", ha dichiarato Nasser Al-Attiyah.