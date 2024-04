MotoGP | Lorenzo lo sfida ad un incontro di boxe e Pedrosa accetta!

Più di dieci anni fa, il motociclismo spagnolo era diviso in due fazioni. Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa erano le icone dello sport nazionale nella MotoGP, anche se la loro rivalità in pista ha sollevato tensioni al punto che il Re di Spagna in persona è dovuto intervenire per costringerli a stringersi la mano durante la gara di Jerez del 2008.

Molto più tardi, la tensione sembra essersi attenuata e, sebbene uno dei due non sia più in sella alla moto, condividono i microfoni di DAZN come analisti dei Gran Premi. Tuttavia, le loro strade sembrano destinate a incontrarsi di nuovo, non sull'asfalto o in cabina di commento, ma sul ring.

Il maiorchino ha sfidato il barcellonese ad un incontro di pugilato nel club dove si allena e lo ha reso noto attraverso i suoi social network: "Bene, Dani (Pedrosa), come hai visto, in questi giorni ho iniziato ad allenarmi con la boxe. Come sai, mi piacciono le sfide, e quindici anni fa abbiamo avuto i nostri alti e bassi sia in pista che fuori, e ora che questa cosa delle sfide con le celebrità è di gran moda, ho proposto una sfida un po' folle".

"Ti sfido qui, al Grand Price di Barcellona, in questo club di boxe, in un combattimento a porte chiuse, che sarà trasmesso sul mio canale YouTube, DURALAVITA, e ti sfido, spero che tu lo accetti, e ci vediamo qui, su questo ring", ha detto Jorge Lorenzo in una registrazione sul suo account Instagram.

Poco dopo, già preparato per la sua partecipazione come wild card al Gran Premio di Spagna, Dani Pedrosa ha risposto con un sorriso e qualche parola di incoraggiamento: "Ciao, Jorge (Lorenzo). La verità è che ho appena visto il tuo video, che mi ha sorpresa mentre andavo a Jerez. All'inizio ho pensato che fosse un'idea piuttosto folle, ma è anche vero che in questo momento sono in buona forma e non nego che la tentazione di darti un paio di colpi è piuttosto importante, quindi accetto la tua sfida. Dimmi la data e l'ora e ci vediamo sul ring".

Sembra quindi che si ripeterà il duello che tanto ha entusiasmato i fan di tutto il mondo nella MotoGP, ma potrebbe anche essere una strategia per attirare l'attenzione e per far sì che entrambi collaborino al podcast che ha il maiorchino. È quindi molto probabile che i due facciano un'interessante chiacchierata su DURALAVITA prima di indossare i guantoni da boxe, anche se chissà se si affronteranno davvero.