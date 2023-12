Dakar 2024 | Nei segreti della Toyota GR Hilux Evo T1U

Toyota apre il nuovo corso nei rally raid alla Dakar 2024. Dopo l'addio di Nasser Al-Attiyah, passato a Prodrive (dal 2025 Dacia), il team diretto da Alain Dujardyn ha deciso di puntare seriamente al futuro scegliendo ben 4 equipaggi nuovi (3 esordienti e uno alla seconda esperienza), supportati dal veterano Giniel De Villiers.

5 Toyota GR DKR Hilux Evo T1U ufficiali sono una risposta importante, veemente, alla perdita della propria stella perché indica la volontà di ben figurare sin da subito, ma anche di avere più di un occhio al futuro, quando, qualora tutto dovesse andare secondo i piani, potrà avere tra le mani almeno 2 equipaggi da titolo in breve tempo.

Stiamo parlando di Lucas Moraes, terzo assoluto nella sua edizione d'esordio della Dakar fatta nel 2023, e di Seth Quintero, 21 anni e vera star dei Lightweight Prototypes nel corso dei due anni passati e pronto a prendere il suo posto nella categoria regina della Dakar dedicata alle Auto.

Se più di un occhio è stato dedicato alla parte umana del team, non è mai mancato il supporto tecnico per evolvere la GR Hilux, vettura affidabile e veloce in qualsiasi condizione. Lo ha dimostrato negli ultimi 2 anni con Al-Attiyah, ma sedersi sugli allori sarebbe sbagliato e non fa parte della cultura della Casa giapponese.

Ecco perché la vettura è stata sviluppata per tutto l'arco del 2023, divenendo più sicura per gli equipaggi, ma anche più affidabile grazie ad alcuni accorgimenti presi nel raffreddamento del motore.

La prima, grande novità legata alla Hilux Evo riguarda le misure. Quest'anno sarà 100 millimetri più larga rispetto alla progenitrice e anche per questo - ma anche per una possibilità sempre maggiore di assetto e di regolazioni - sono state riviste sia le sospensioni anteriori che quelle posteriori.

Il motore della Toyota GR DKR Hilux Evo T1U è un biturbo benzina da 264 kW (360 cavalli circa) a 5.300 rpm e 620 di coppia massima abbinato a un cambio sequenziale a 6 marce realizzato dalla Sadev. Per ciò che riguarda il serbatoio, è un FT3 Safety Cell da 540 litri. Interessante come Toyota abbia voluto intervenire sul pacchetto di raffreddamento del propulsore, per cercare di averlo più prestazionale e più affidabile anche nelle condizioni più estreme che gli equipaggi troveranno nel corso della Dakar 2024.

Toyota ha anche lavorato in modo puntuale con Repsol per realizzare una benzina più sostenibile da usare in gara. Infatti avrà un carburante con contenuto rinnovabile al 70% rispetto alla benzina convenzionale.

Il nuovo carburante utilizza biocarburanti avanzati con una riduzione dell'impronta di carbonio di almeno il 70% rispetto alle solite benzine. Negli ultimi 18 mesi, TGR è stato un partner di Repsol per la ricerca e lo sviluppo; prima ha effettuato test al banco e poi test approfonditi sul campo del Repsol Renewable Fuel 70R+ in varie località, con i test finali pre-Dakar conclusi di recente in Namibia. La miscela utilizzata dal team è stata formulata esclusivamente per il TGR, in conformità con i regolamenti della FIA.

Toyota GR Hilux Evo T1U: la scheda tecnica

Gestione motore: Motec

Trasmissione: Sadev 6 marce, Cambio sequenziale

Differenziali: All Limited Slip (anteriore, centrale, posteriore)

Frizione: Ceramic Twin Plate, 215 mm

Costruzione: Tubular Frame



Passo: 3.140 mm

Carreggiata: 2.025 mm

Lunghezza complessiva: 4.810 mm

Larghezza complessiva: 2.300 mm

Altezza complessiva: 1.890 mm

Massa complessiva: 2.010 kg, minimo regolamentato FIA (peso a secco)

Corpo vettura: Toyota Hilux Double Cab Pick-Up, Full Composite

Sospensione anteriore: doppio Wishbone, 350 mm di escursione

Sospensione posteriore: doppio Wishbone, 350 mm di escursione

Cerchi: Evo Course, 17 pollici

Gomme: BF Goodrich, 37 pollici

Serbatoio: FT3 Safety Cell, 540 litri