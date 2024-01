Dakar | Quintero: "Voglio essere Seth, non il nuovo Al-Attiyah"

La nuova generazione di piloti è ora pronta a fare il passo successivo e Toyota ha puntato su due piloti molto veloci che sperano di seguire le orme del cinque volte vincitore della Dakar Nasser Al Attiyah. Si tratta di Seth Quintero e Lucas Moraes, che hanno parlato con Motorsport.com e hanno espresso il loro parere su come sperano di raccogliere i frutti di quanto fatto dal Qatar.

L'americano è arrivato secondo nel prologo della gara più dura del mondo, un buon inizio che è stato rovinato da un problema che gli ha fatto perdere molte posizioni: "La prima settimana è stata molto divertente, ho fatto tutto quello che volevo fare, anche se nella quarta tappa abbiamo avuto un problema meccanico, ma mi sono divertito e ho imparato molto durante il processo, quindi spero di poter continuare a fare lo stesso lavoro".

Quando gli è stato chiesto se sarà un sostituto, o se potrà fare da sostituto a un campione del mondo, ha risposto: "Lo spero, abbiamo già avuto qualche successo con il T1, con molti tempi nei primi tre posti nelle tappe, oltre a posizioni nei cinque più veloci".

"Voglio vincere questo rally, anche se purtroppo abbiamo avuto quel problema nella quarta tappa, che ci ha fatto retrocedere nella classifica generale, ma la strada da percorrere con il T1 per me è ancora lunga e ci saranno altre opportunità", ha spiegato Seth Quintero, che dovrà rassegnarsi ad arrivare a Yanbu una volta completato il percorso dopo essere rientrato nel rally.

Tuttavia, quando gli è stato chiesto se preferisce essere il "nuovo Nasser Al Attiyah" o lo stesso Seth Quintero, ha risposto: "Tutti si chiedono se vogliono essere il nuovo Nasser [Al Attiyah], e seguire le sue orme, ma io preferisco costruire il mio percorso e la mia personalità. Mi piacerebbe anche fare le cose che ha fatto lui, ma sono molto diverso, molto più giovane, con personalità diverse, quindi vedremo come andrà, ma ovviamente mi piacerebbe seguire le sue orme".

Inoltre, l'americano fa parte di una grande azienda come la Toyota, che ha un grande peso all'interno del motorsport e dalla quale ha imparato molto: "Naturalmente, far parte della Toyota è una grande responsabilità, sono qui da molto tempo e sono una grande azienda, e stare con loro ti fa sentire questa responsabilità. Ti aiutano a migliorare e a brillare, con la squadra e con la macchina.

"Toyota ha molti piloti molto giovani e noi abbiamo l'opportunità di diventare piloti di serie. È un'ottima cosa e una bella cosa per Toyota", ha detto l'americano.

