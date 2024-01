MotoGP | Marquez a Portimao con la Panigale e… Valentino Rossi!

Marc Marquez ha deciso di cambiare aria nel 2024, decidendo di lasciare Honda e abbracciando il progetto del team Gresini e condividerà il team con suo fratello Alex Marquez. Dopo aver presentato quella che sarà la sua moto con i suoi nuovi colori, il pilota di Cervera si è recato a Portimao per debuttare con la Panigale “azzurro Gresini” e svolgere dei test.

In Algarve, lo spagnolo ha condiviso la pista con un suo vecchio nemico, Valentino Rossi. Lo spagnolo e l’italiano hanno girato insieme nella giornata odierna, dato che si trattava di una sessione di test aperta in cui stanno provando anche tutti i piloti del Mondiale Superbike. Oltre ai due, sono presenti anche tutti i componenti della VR46 Racing Academy: Marco Bezzecchi, Luca Marini, Franco Morbidelli, Celestino Vietti, Andrea Migno e Pecco Bagnaia, con quest’ultimo che ha firmato il miglior crono tra loro in 1’43”203.

Il Dottore ha firmato un 1’45”358, a più di cinque secondi dal dominatore dei test invernali SBK, Nicolò Bulega, che ha comandato anche a Jerez solamente pochi giorni fa. Marc Marquez, che ha girato con una Ducati stradale, non ha alcun tempo cronometrato perché non monta il transponder.

La maggior parte dei piloti Superbike aveva tempi migliori di quelli MotoGP, ovviamente, perché si tratta delle moto con cui disputeranno la stagione 2024. Gli altri, invece, girano con moto da strada che servono da allenamento. Sono comunque stati i benvenuti, come si vede nel video in cui Toprak Razgatlioglu saluta Pecco Bagnaia.