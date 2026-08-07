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MotoGP | Honda messa alle strette da Aprilia e Ducati: "Il divario rimane enorme"

MotoGP
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MotoGP | Honda messa alle strette da Aprilia e Ducati: "Il divario rimane enorme"

MotoGP | Acosta: "Marquez è nella fase finale della sua carriera e io sto iniziando la mia"

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MotoGP | Acosta: "Marquez è nella fase finale della sua carriera e io sto iniziando la mia"

MotoGP | Aleix Espargaró è stato operato e pensa già di tornare in sella alla Honda a settembre

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MotoGP | Aleix Espargaró è stato operato e pensa già di tornare in sella alla Honda a settembre

Netflix sta preparando il "Fast and Furious delle moto" ambientato in MotoGP

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Netflix sta preparando il "Fast and Furious delle moto" ambientato in MotoGP

MotoGP | Pirro: "Punto ancora su Marquez, ma sarà un Mondiale che si giocherà sui dettagli"

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MotoGP | Pirro: "Punto ancora su Marquez, ma sarà un Mondiale che si giocherà sui dettagli"

MotoGP | Alex Marquez è il pilota di riferimento in Ducati? "Non ogni volta"

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MotoGP | Alex Marquez è il pilota di riferimento in Ducati? "Non ogni volta"

MotoGP | GP del Qatar: i team sperano in una decisione rapida

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Qatar
MotoGP | GP del Qatar: i team sperano in una decisione rapida

Brivio spera in più GP cittadini: "Facciamo come la F1 e la FE. Portiamo la MotoGP dalla gente"

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Brivio spera in più GP cittadini: "Facciamo come la F1 e la FE. Portiamo la MotoGP dalla gente"

MotoGP | Rins strizza l'occhio a Go Eleven in SBK anche se per ora non c'è "niente di concreto"

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MotoGP | Rins strizza l'occhio a Go Eleven in SBK anche se per ora non c'è "niente di concreto"

MotoGP | Solo 4 piloti dell'attuale griglia di partenza non hanno ancora vinto: ecco di chi si tratta

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MotoGP | Solo 4 piloti dell'attuale griglia di partenza non hanno ancora vinto: ecco di chi si tratta

MotoGP | Come un errore umano ha portato alla penalità di Quartararo a Silverstone

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MotoGP | Come un errore umano ha portato alla penalità di Quartararo a Silverstone

MotoGP | Marquez in "Inside Ducati": "Non avevo controllo sul mio braccio destro"

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MotoGP | Marquez in "Inside Ducati": "Non avevo controllo sul mio braccio destro"

MotoGP | Ezpeleta: "Quando sei disposto a investire qualsiasi cosa pur di vincere, entri in un terreno pericoloso"

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MotoGP | Ezpeleta: "Quando sei disposto a investire qualsiasi cosa pur di vincere, entri in un terreno pericoloso"

MotoGP | Accantonata definitivamente l'idea di ridurre da due a una il numero di moto nel box

MotoGP
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MotoGP | Accantonata definitivamente l'idea di ridurre da due a una il numero di moto nel box

MotoGP | Trackhouse: Ogura è in piena lotta per il titolo, ma deve migliorare un aspetto. Ecco quale

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MotoGP | Trackhouse: Ogura è in piena lotta per il titolo, ma deve migliorare un aspetto. Ecco quale

MotoGP | Morbidelli pronto a scambiarsi con Bulega: lo attende la Ducati ufficiale nel Mondiale SBK

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MotoGP | Morbidelli pronto a scambiarsi con Bulega: lo attende la Ducati ufficiale nel Mondiale SBK

MotoGP | Ducati opache a Silverstone, Dall'Igna non è preoccupato: "Voltiamo pagina"

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MotoGP | Ducati opache a Silverstone, Dall'Igna non è preoccupato: "Voltiamo pagina"

Il Mondiale MotoGP vuole implementare il budget cap

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Il Mondiale MotoGP vuole implementare il budget cap

MotoGP | Mir e Rins subito fuori a Silverstone: "Al primo giro è stato un po' un caos"

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MotoGP | Mir e Rins subito fuori a Silverstone: "Al primo giro è stato un po' un caos"

MotoGP | Martin e la visita ad Andorra che gli fa credere di poter lottare "alla pari" per il titolo

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MotoGP | Martin e la visita ad Andorra che gli fa credere di poter lottare "alla pari" per il titolo

MotoGP | Confermata Rio de Janeiro come sede della presentazione del Mondiale 2027

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MotoGP | Confermata Rio de Janeiro come sede della presentazione del Mondiale 2027

La MotoGP non esclude di spostare il Gran Premio del Qatar in un'altra sede

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La MotoGP non esclude di spostare il Gran Premio del Qatar in un'altra sede

MotoGP | Acosta sincero: "Non mi aspettavo nulla e finire quinto è un risultato di cui andare fieri"

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MotoGP | Acosta sincero: "Non mi aspettavo nulla e finire quinto è un risultato di cui andare fieri"

MotoGP | Quartararo: "Le gomme erano molto consumate. E' stata solo una questione di sopravvivenza"

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MotoGP | Quartararo: "Le gomme erano molto consumate. E' stata solo una questione di sopravvivenza"

MotoGP | Zarco racconta com’è stato tornare a guidare una moto e si mostra felice, ma prudente

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MotoGP | Zarco racconta com’è stato tornare a guidare una moto e si mostra felice, ma prudente

La MotoGP lavora all’introduzione delle finestre per il mercato piloti

MotoGP
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La MotoGP lavora all’introduzione delle finestre per il mercato piloti

MotoGP | Rivola: "Sia noi che Ducati vogliamo questo titolo iconico, l'ultimo con queste moto da 300 cavalli"

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Gran Bretagna
MotoGP | Rivola: "Sia noi che Ducati vogliamo questo titolo iconico, l'ultimo con queste moto da 300 cavalli"

MotoGP | Ogura: "Il modo di affrontare la gara è stato sbagliato questa volta"

MotoGP
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Gran Bretagna
MotoGP | Ogura: "Il modo di affrontare la gara è stato sbagliato questa volta"

MotoGP | Martin capitalizza, Bezzecchi è eroico e Marquez soffre, ma è ancora un Mondiale senza padrone

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MotoGP | Martin capitalizza, Bezzecchi è eroico e Marquez soffre, ma è ancora un Mondiale senza padrone

MotoGP | Il rilevatore di pressione delle gomme non era configurato bene: Quartararo penalizzato

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MotoGP | Il rilevatore di pressione delle gomme non era configurato bene: Quartararo penalizzato

MotoGP | Bagnaia: "Non capire perché sono caduto perdendola davanti in uscita di curva è difficile"

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MotoGP | Bagnaia: "Non capire perché sono caduto perdendola davanti in uscita di curva è difficile"

MotoGP | Di Giannantonio: "Siamo al limite con il pacchetto che abbiamo. Non basta più per battere Aprilia"

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MotoGP | Di Giannantonio: "Siamo al limite con il pacchetto che abbiamo. Non basta più per battere Aprilia"

MotoGP | Mondiale: Martin allunga a +31 su Bezzecchi, Marquez ora è a -40

MotoGP
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MotoGP | Mondiale: Martin allunga a +31 su Bezzecchi, Marquez ora è a -40

MotoGP | Alex Marquez: "Sono incazzato perché ho perso il podio per un errore stupido"

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Gran Bretagna
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MotoGP | Marquez: "La differenza con le altre Ducati sono io. E questo bisogna accettarlo"

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MotoGP | Raul Fernandez trionfa: "Sono riuscito a trasformare la rabbia in energia positiva"

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Gran Bretagna
MotoGP | Raul Fernandez trionfa: "Sono riuscito a trasformare la rabbia in energia positiva"

MotoGP | Bezzecchi, un podio eroico: "Lo volevo troppo, non potevo mollare dopo quello che ho passato"

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Gran Bretagna
MotoGP | Bezzecchi, un podio eroico: "Lo volevo troppo, non potevo mollare dopo quello che ho passato"

MotoGP | Martin: "Se non ho vinto è responsabilità mia. Non ho frenato e non si è staccato l'abbassatore"

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MotoGP | Festa Aprilia a Silverstone: trionfa Fernandez davanti a Martin e ad uno stoico Bezzecchi

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MotoGP | Festa Aprilia a Silverstone: trionfa Fernandez davanti a Martin e ad uno stoico Bezzecchi

MotoGP | Silverstone, Warm-Up: svetta Alex Marquez con le Ducati più a loro agio con la media

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MotoGP | Alex Marquez: "Battere le Aprilia sarà impossibile. Senza la caduta di Raul, avrebbero fatto top 4"

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MotoGP | L'Aprilia fa il pieno nella Sprint di Silverstone, ora non deve sprecare domenica

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MotoGP | Acosta: "La gomma posteriore media ci aiuterà domani perché penalizzerà gli altri"

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MotoGP | Bagnaia: "Era da un po' che non mi capitava di non poter toccare con il ginocchio"

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Gran Bretagna
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MotoGP | Márquez: "Calo gomma imprevisto, non credo che con la media domani sarà meglio"

MotoGP
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MotoGP | Ogura: "Non ero sicuro di poter finire la gara a causa del degrado"

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Gran Bretagna
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MotoGP | Diggia: "Dal 4° giro ero senza gomma, ho sbagliato a pensare di potermela giocare"

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Gran Bretagna
MotoGP | Diggia: "Dal 4° giro ero senza gomma, ho sbagliato a pensare di potermela giocare"

MotoGP | Bezzecchi: "Le lacrime? E' stata una bella esplosione di emozioni dopo un periodo difficile"

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Gran Bretagna
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MotoGP | Martín: "Ho sofferto per alcune gare, ma sono sempre lo stesso e qui l'ho dimostrato"

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MotoGP | Martín: "Ho sofferto per alcune gare, ma sono sempre lo stesso e qui l'ho dimostrato"

MotoGP | Martin domina la Sprint di Silverstone con l'Aprilia che piazza la tripletta

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MotoGP | Aprilia: sulla RS-GP di Martin spuntano le pinne sul forcellone

MotoGP
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MotoGP | Zarco spera di tornare a Misano: "È ottimistico ma fattibile"

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San Marino
MotoGP | Zarco spera di tornare a Misano: "È ottimistico ma fattibile"

MotoGP | L'Aprilia monopolizza la prima fila di Silverstone con la pole da record di Martin

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MotoGP | "L'alleanza perfetta": Crutchlow punta forte su Quartararo in Honda

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MotoGP | Steiner: "Allo stato attuale, Vinales non è stato licenziato"

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MotoGP | Zarco risale in moto tre mesi dopo il suo grave infortunio

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MotoGP | Bagnaia: "Alex Marquez è il riferimento tra le Ducati, devo capire come fa"

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Gran Bretagna
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MotoGP | Márquez: "L'anno scorso facevo la differenza in punti in cui ora vado un po' peggio"

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LIVE MotoGP | Gran Premio di Gran Bretagna, Gara

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