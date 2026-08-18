MotoGP | Honda messa alle strette da Aprilia e Ducati: "Il divario rimane enorme"

La Honda dà l'impressione di essere in una fase di stallo. Dopo aver scalato gradualmente la classifica nel 2025, il costruttore giapponese rimane ancora a distanza da Aprilia e Ducati, e persino dalla KTM, che brilla regolarmente grazie a Pedro Acosta. Tuttavia, secondo Luca Marini, la Honda non è rimasta ferma.

Per il pilota del team ufficiale, la RC213V ha fatto notevoli progressi, ma ciò si nota poco a causa di una concorrenza anch’essa in crescita. Venerdì a Silverstone, otto piloti avevano già fatto meglio della pole di Fabio Quartararo del 2025. L’organizzazione della gara, a più di due mesi di distanza, ha avuto sicuramente un ruolo in questo, ma non solo.

"Mi piacerebbe essere più veloce", ha dichiarato Marini. "«Abbiamo migliorato la moto rispetto alla scorsa stagione, ma gli altri hanno fatto un lavoro incredibile, quindi il divario rimane enorme".

"Penso che nelle ultime gare si sia visto che l’Aprilia e la Ducati hanno fatto passi da gigante quest’anno", ha aggiunto Marini. "Avevano già un livello fantastico, ma hanno fatto un altro enorme passo avanti. Abbiamo fatto del nostro meglio, la moto sta migliorando, i nostri tempi sono più veloci rispetto all’anno scorso, ma non è abbastanza".

"Bisogna continuare a lavorare sull’aerodinamica perché Silverstone è il circuito in cui serve maggiore efficienza aerodinamica e, come pilota, si percepisce che la moto funziona bene se l’aerodinamica fa il suo lavoro".

Joan Mir rileva le stesse debolezze di Luca Marini sulla Honda. Foto di: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

L’Aprilia ha fatto la differenza nelle curve veloci a Silverstone, cosa che persino Alex Marquez, il miglior pilota della Ducati, ha lamentato. Ma Joan Mir ritiene che la situazione fosse più difficile per lui che per il suo connazionale.

"Lui riesce a stare al passo, io no!", ha scherzato Mir durante il weekend del GP di Gran Bretagna, riassumendo il vantaggio dell’Aprilia in un unico elemento: una migliore aderenza che permette di mantenere una velocità maggiore in curva. "«Ero dietro ad Ogura nella seconda sessione di prove libere e loro ne hanno di più, girano di più e hanno più grip, tutto qui".

"Perdiamo tempo", ha lamentato Mir. «In frenata, prima di entrare in curva, probabilmente siamo leggermente migliori di loro, ma solo perché non abbiamo grip. Quando iniziamo ad avere aderenza, peggioriamo le cose in altri aspetti".

"Riescono a frenare un po’ prima di noi e si trovano in una posizione migliore quando riaprono il gas. Possono mantenere una velocità maggiore nelle curve veloci. A Silverstone ci sono curve veloci e loro sono molto forti. Si vede chiaramente dalle immagini".

Luca Marini manca di aderenza in entrata di curva. Foto di: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Anche Marini fa la stessa osservazione: "Per me, in entrata nelle curve veloci, ci manca un po’ di agilità con l’anteriore della moto. Vorrei entrare più veloce in curva, ma se lo faccio, mantengo la stessa traiettoria ed esco largo. Se riuscissimo a migliorare la situazione, la moto girerebbe un po’ di più con un po’ più di velocità".

"Al momento, ho l’impressione che sia proprio questo ciò che mi manca, sia nelle frenate più violente che in quelle più leggere; ma quando si entra in curva a velocità elevata, manca del turning".

Questa debolezza ha contribuito in gran parte alle difficoltà della Honda a Silverstone: "Fare più di un secondo al giro in più rispetto all’Aprilia è incredibile. Il divario è davvero enorme".

Una moto che mantiene il proprio DNA nonostante i cambiamenti

Eppure alla Honda non è certo mancata la volontà di provarci. Il marchio ha cercato di modificare la propria moto senza però riuscire a cambiarne profondamente le caratteristiche, un problema ricorrente per i marchi giapponesi negli ultimi anni.

"Abbiamo provato di tutto nella prima metà della stagione, proprio tutto", ha assicurato Luca Marini. "Abbiamo cambiato tutto. Ma alla fine, le sensazioni, il comportamento e il DNA della moto sono sempre gli stessi. Ora mantengo la mia base e lavoro per ottenere prestazioni migliori".

Nonostante le modifiche, la Honda mantiene le sue caratteristiche. Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

E quando la Honda cerca di compensare i propri punti deboli, secondo Marini il marchio entra in un circolo vizioso: "È vero che cerchiamo più aderenza, ma ogni volta che lo facciamo la moto diventa molto nervosa, e io perdo molto tempo a causa degli scossoni in uscita di curva, e il controllo di trazione si disattiva spesso. Bisogna sempre trovare un equilibrio in questo senso".

«Non c’è abbastanza grip in curva durante il time attack, ma se cerchiamo più aderenza, la moto vibra molto quando la raddrizziamo. È un po’ difficile", ha concluso.