F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio di Olanda

La Formula 1 ha finito le vacanze estive e ora si riparte. Il Circus iridato, smaltite le tre settimane di stop forzato, torna in pista questo fine settimana per svolgere il Gran Premio d'Olanda, che come avviene da qualche anno a questa parte si terrà sul tracciato di Zandvoort.

Nella prima gara della seconda parte di stagione ci sarà già una novità significativa rispetto allo scorso anno. Sarà infatti svolto il fine settimana Sprint, con il venerdì in cui sarà effettuato l'unico turno di prove libere a disposizione di team e piloti, seguito dalla Sprint Qualifying, ossia il turno che andrà a definire la griglia di partenza della Sprint Race.

La gara corta che durerà come al solito 100 chilometro è prevista per il primo pomeriggio di sabato. Farà da anticamera alle attese qualifiche del pomeriggio. Domenica, come al solito, ci sarà la gara lunga, quella che definirà maggiormente le situazioni nelle classifiche Mondiali.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Riparte così la caccia alla Mercedes W17 di Andrea Kimi Antonelli. Il pilota bolognese ripartirà con un vantaggio di 50 punti secchi sul primo degli inseguitori, ossia Lewis Hamilton su Ferrari. George Russell, terzo, ha 9 punti di ritardo dal connazionale del Cavallino Rampante e 22 punti di vantaggio su Charles Leclerc.

Il team di Brackley, invece, ha totalizzato sino a ora 379 punti, 72 in più rispetto alla Ferrari, lei saldamente seconda con ben 87 punti di vantaggio sulla McLaren. Molto più staccata Red Bull Racing, quarta a 177 punti. Racing Bulls ripartirà da prima forza del centro gruppo dopo avere passato Alpine nell'ultimo appuntamento di luglio.

Zandvoort sarà una pista importante, perché diversi team dovrebbero portare novità importanti a livello tecnico e aerodinamico sulle rispettive monoposto. Non solo, perché arriverà anche il tanto atteso motore Honda che avrà usufruito degli aiuti ADUO: avrà il compito di dare un'ulteriore mano ad Aston Martin a recuperare terreno dopo l'introduzione della AMR26 versione "B" arrivata in Ungheria.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

GP di Olanda: i palinsesti televisivi e Dirette LIVE (orario italiano)

Palinsesto Sky e NowTV (Dirette)

Venerdì 21 agosto

Prove Libere 1: 12:30 - 13:30

Sprint Qualifying: 16:30 - 17:30

Sabato 22 agosto

Sprint Race: 12:00 - 13:00

Qualifiche: 16:00 - 17:00

Domenica 23 agosto

Gara: 15:00

Palinsesto TV8 (Dirette e differite)

Sabato 22 agosto

Sprint Qualifying: dalle 10:05

Sprint Race: ore 12:00

Qualifiche: ore 16:00

Domenica 23 agosto

Gara: dalle 18:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 21 agosto

Prove Libere 1: 12:00 - 13:30

Sprint Qualifying: 16:00 - 17:30

Sabato 22 agosto

Sprint Race: 11:30 - 13:00

Qualifiche: 15:30 - 17:00

Domenica 23 agosto

Gara: 14:30

GP di Olanda: tutti i numeri di Zandvoort

Tifosi a Zandvoort, Gran Premio d'Olanda Foto di: Dutch Grand Prix

Primo Gran Premio disputato: 1952

Lunghezza della pista: 4.259 metri

Numero di giri previsti: 72

Distanza di gara complessiva: 306.587 chilometri

Giro record: 1'11"097 (Lewis Hamilton, Mercedes, 2021)