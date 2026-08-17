Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

La Ferrari 550 Maranello è tornata (e ha perso il tetto)

Prodotto
Motor1.com Italia
La Ferrari 550 Maranello è tornata (e ha perso il tetto)

F1 | Zandvoort riparte con la Sprint: tra sabbia, curvoni e il vento ecco le incognite per le gomme

Formula 1
Olanda
F1 | Zandvoort riparte con la Sprint: tra sabbia, curvoni e il vento ecco le incognite per le gomme

F1 | L'ala Macarena continuerà a... ballare: la FIA non ha mai pensato di bloccarla nel 2027

Formula 1
Olanda
F1 | L'ala Macarena continuerà a... ballare: la FIA non ha mai pensato di bloccarla nel 2027

Video WEC | Onboard sulla Ford LMDh con Matt Campbell nel primo test

WEC
Video WEC | Onboard sulla Ford LMDh con Matt Campbell nel primo test

WRC | Lappi torna sulla Hyundai per il Rally del Cile

WRC
Rally Cile
WRC | Lappi torna sulla Hyundai per il Rally del Cile

MotoGP | Honda messa alle strette da Aprilia e Ducati: "Il divario rimane enorme"

MotoGP
MotoGP | Honda messa alle strette da Aprilia e Ducati: "Il divario rimane enorme"

F1 | Williams: Albon resta nel 2027 perché “...la nostra storia non è ancora finita”

Formula 1
Olanda
F1 | Williams: Albon resta nel 2027 perché “...la nostra storia non è ancora finita”

WEC | Ecco il programma provvisorio della Lone Star Le Mans ad Austin

WEC
Lone Star Le Mans
WEC | Ecco il programma provvisorio della Lone Star Le Mans ad Austin
Ultime notizie
Formula 1 Olanda

F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio di Olanda

La F1 torna in pista dopo la pausa estiva e lo farà a Zandvoort, sede del GP d'Olanda. Ecco gli orari TV di Sky, NowTV e TV8, ma anche quelli delle Dirette LIVE offerte da Motorsport.com.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
La partenza del GP d'Austria

La partenza del GP d'Austria

Foto di: Liam Fabre

La Formula 1 ha finito le vacanze estive e ora si riparte. Il Circus iridato, smaltite le tre settimane di stop forzato, torna in pista questo fine settimana per svolgere il Gran Premio d'Olanda, che come avviene da qualche anno a questa parte si terrà sul tracciato di Zandvoort. 

Nella prima gara della seconda parte di stagione ci sarà già una novità significativa rispetto allo scorso anno. Sarà infatti svolto il fine settimana Sprint, con il venerdì in cui sarà effettuato l'unico turno di prove libere a disposizione di team e piloti, seguito dalla Sprint Qualifying, ossia il turno che andrà a definire la griglia di partenza della Sprint Race.

La gara corta che durerà come al solito 100 chilometro è prevista per il primo pomeriggio di sabato. Farà da anticamera alle attese qualifiche del pomeriggio. Domenica, come al solito, ci sarà la gara lunga, quella che definirà maggiormente le situazioni nelle classifiche Mondiali. 

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Riparte così la caccia alla Mercedes W17 di Andrea Kimi Antonelli. Il pilota bolognese ripartirà con un vantaggio di 50 punti secchi sul primo degli inseguitori, ossia Lewis Hamilton su Ferrari. George Russell, terzo, ha 9 punti di ritardo dal connazionale del Cavallino Rampante e 22 punti di vantaggio su Charles Leclerc.

Il team di Brackley, invece, ha totalizzato sino a ora 379 punti, 72 in più rispetto alla Ferrari, lei saldamente seconda con ben 87 punti di vantaggio sulla McLaren. Molto più staccata Red Bull Racing, quarta a 177 punti. Racing Bulls ripartirà da prima forza del centro gruppo dopo avere passato Alpine nell'ultimo appuntamento di luglio. 

Zandvoort sarà una pista importante, perché diversi team dovrebbero portare novità importanti a livello tecnico e aerodinamico sulle rispettive monoposto. Non solo, perché arriverà anche il tanto atteso motore Honda che avrà usufruito degli aiuti ADUO: avrà il compito di dare un'ulteriore mano ad Aston Martin a recuperare terreno dopo l'introduzione della AMR26 versione "B" arrivata in Ungheria.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

GP di Olanda: i palinsesti televisivi e Dirette LIVE (orario italiano)

Palinsesto Sky e NowTV (Dirette)

Venerdì 21 agosto

Prove Libere 1: 12:30 - 13:30
Sprint Qualifying: 16:30 - 17:30

Sabato 22 agosto

Sprint Race: 12:00 - 13:00
Qualifiche: 16:00 - 17:00

Domenica 23 agosto

Gara: 15:00

Palinsesto TV8 (Dirette e differite)

Sabato 22 agosto

Sprint Qualifying: dalle 10:05
Sprint Race: ore 12:00
Qualifiche: ore 16:00

Domenica 23 agosto

Gara: dalle 18:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 21 agosto

Prove Libere 1: 12:00 - 13:30
Sprint Qualifying: 16:00 - 17:30

Sabato 22 agosto

Sprint Race: 11:30 - 13:00
Qualifiche: 15:30 - 17:00

Domenica 23 agosto

Gara: 14:30

GP di Olanda: tutti i numeri di Zandvoort

Tifosi a Zandvoort, Gran Premio d'Olanda

Tifosi a Zandvoort, Gran Premio d'Olanda

Foto di: Dutch Grand Prix

Primo Gran Premio disputato: 1952

Lunghezza della pista: 4.259 metri

Numero di giri previsti: 72

Distanza di gara complessiva: 306.587 chilometri

Giro record: 1'11"097 (Lewis Hamilton, Mercedes, 2021)

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Cadillac definisce "non fondati" i rumors su Camara, ma non chiude del tutto la porta. E si tiene stretta Perez

Top Comments
More from
Giacomo Rauli

WRC | Il mondo dei rally è in lutto: è morto Alex Fiorio

WRC
WRC
WRC | Il mondo dei rally è in lutto: è morto Alex Fiorio

Brivio spera in più GP cittadini: "Facciamo come la F1 e la FE. Portiamo la MotoGP dalla gente"

MotoGP
MotoGP
Brivio spera in più GP cittadini: "Facciamo come la F1 e la FE. Portiamo la MotoGP dalla gente"

F1 | Stella avvisa: "Abbiamo già mostrato che quando troviamo lo slancio, poi riusciamo a mantenerlo..."

Formula 1
Formula 1
F1 | Stella avvisa: "Abbiamo già mostrato che quando troviamo lo slancio, poi riusciamo a mantenerlo..."

Ultime notizie

La Ferrari 550 Maranello è tornata (e ha perso il tetto)

Prodotto
Motor1.com Italia
La Ferrari 550 Maranello è tornata (e ha perso il tetto)

F1 | Zandvoort riparte con la Sprint: tra sabbia, curvoni e il vento ecco le incognite per le gomme

Formula 1
Olanda
F1 | Zandvoort riparte con la Sprint: tra sabbia, curvoni e il vento ecco le incognite per le gomme

F1 | L'ala Macarena continuerà a... ballare: la FIA non ha mai pensato di bloccarla nel 2027

Formula 1
Olanda
F1 | L'ala Macarena continuerà a... ballare: la FIA non ha mai pensato di bloccarla nel 2027

Video WEC | Onboard sulla Ford LMDh con Matt Campbell nel primo test

WEC
Video WEC | Onboard sulla Ford LMDh con Matt Campbell nel primo test