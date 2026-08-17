F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio di Olanda
La F1 torna in pista dopo la pausa estiva e lo farà a Zandvoort, sede del GP d'Olanda. Ecco gli orari TV di Sky, NowTV e TV8, ma anche quelli delle Dirette LIVE offerte da Motorsport.com.
La partenza del GP d'Austria
Foto di: Liam Fabre
La Formula 1 ha finito le vacanze estive e ora si riparte. Il Circus iridato, smaltite le tre settimane di stop forzato, torna in pista questo fine settimana per svolgere il Gran Premio d'Olanda, che come avviene da qualche anno a questa parte si terrà sul tracciato di Zandvoort.
Nella prima gara della seconda parte di stagione ci sarà già una novità significativa rispetto allo scorso anno. Sarà infatti svolto il fine settimana Sprint, con il venerdì in cui sarà effettuato l'unico turno di prove libere a disposizione di team e piloti, seguito dalla Sprint Qualifying, ossia il turno che andrà a definire la griglia di partenza della Sprint Race.
La gara corta che durerà come al solito 100 chilometro è prevista per il primo pomeriggio di sabato. Farà da anticamera alle attese qualifiche del pomeriggio. Domenica, come al solito, ci sarà la gara lunga, quella che definirà maggiormente le situazioni nelle classifiche Mondiali.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Riparte così la caccia alla Mercedes W17 di Andrea Kimi Antonelli. Il pilota bolognese ripartirà con un vantaggio di 50 punti secchi sul primo degli inseguitori, ossia Lewis Hamilton su Ferrari. George Russell, terzo, ha 9 punti di ritardo dal connazionale del Cavallino Rampante e 22 punti di vantaggio su Charles Leclerc.
Il team di Brackley, invece, ha totalizzato sino a ora 379 punti, 72 in più rispetto alla Ferrari, lei saldamente seconda con ben 87 punti di vantaggio sulla McLaren. Molto più staccata Red Bull Racing, quarta a 177 punti. Racing Bulls ripartirà da prima forza del centro gruppo dopo avere passato Alpine nell'ultimo appuntamento di luglio.
Zandvoort sarà una pista importante, perché diversi team dovrebbero portare novità importanti a livello tecnico e aerodinamico sulle rispettive monoposto. Non solo, perché arriverà anche il tanto atteso motore Honda che avrà usufruito degli aiuti ADUO: avrà il compito di dare un'ulteriore mano ad Aston Martin a recuperare terreno dopo l'introduzione della AMR26 versione "B" arrivata in Ungheria.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
GP di Olanda: i palinsesti televisivi e Dirette LIVE (orario italiano)
Palinsesto Sky e NowTV (Dirette)
Venerdì 21 agosto
Prove Libere 1: 12:30 - 13:30
Sprint Qualifying: 16:30 - 17:30
Sabato 22 agosto
Sprint Race: 12:00 - 13:00
Qualifiche: 16:00 - 17:00
Domenica 23 agosto
Gara: 15:00
Palinsesto TV8 (Dirette e differite)
Sabato 22 agosto
Sprint Qualifying: dalle 10:05
Sprint Race: ore 12:00
Qualifiche: ore 16:00
Domenica 23 agosto
Gara: dalle 18:00
Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)
Venerdì 21 agosto
Prove Libere 1: 12:00 - 13:30
Sprint Qualifying: 16:00 - 17:30
Sabato 22 agosto
Sprint Race: 11:30 - 13:00
Qualifiche: 15:30 - 17:00
Domenica 23 agosto
Gara: 14:30
GP di Olanda: tutti i numeri di Zandvoort
Tifosi a Zandvoort, Gran Premio d'Olanda
Foto di: Dutch Grand Prix
Primo Gran Premio disputato: 1952
Lunghezza della pista: 4.259 metri
Numero di giri previsti: 72
Distanza di gara complessiva: 306.587 chilometri
Giro record: 1'11"097 (Lewis Hamilton, Mercedes, 2021)
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