MotoGP | Pirro: "Punto ancora su Marquez, ma sarà un Mondiale che si giocherà sui dettagli"

Se le ultime gare prima della pausa estiva avevano sorriso alla Ducati, permettendo a Marc Marquez di riportarsi a soli 18 punti dalla vetta della classifica iridata della MotoGP, la ripresa delle ostilità, a Silverstone, è stata tutta a tinte Aprilia, con le RS-GP che hanno monopolizzato il podio sia nella Sprint che nella gara lunga.

Un ennesimo segnale che quello che ci attende è un finale di stagione che si disputerà probabilmente su una sorta di montagna russa, con i due marchi italiani che dovranno provare a sfruttare gli alti e bassi reciproci per presentarsi al traguardo finale di Valencia davanti a tutti. La pensa così anche chi conosce alla perfezione l'ambiente interno della Casa di Borgo Panigale, il collaudatore Michele Pirro.

"Non è cambiato niente rispetto a quello che abbiamo visto in queste prime dodici gare. Quello che si era visto nelle prime gare, più o meno, è ancora così. Quindi bisogna navigare a vista: ogni pista sarà una storia a sé. Ci saranno piste dove, come a Silverstone, abbiamo faticato ed altre dove avremo meno difficoltà. Speriamo di arrivare a Valencia e poter dire ancora la nostra. Non c'è una soluzione immediata ai problemi, ci si lavora. Consideriamo però che questo progetto è ormai giunto al capolinea", ha detto il veterano in un'intervista concessa ai colleghi di GPOne.com.

All'orizzonte c'è Aragon, una delle piste preferite di Marquez, quindi dove si può prevedere una riscossa Rossa, anche se secondo Pirro non bisogna commettere l'errore di dare nulla per scontato in questa seconda parte di stagione.

"Abbiamo visto che le piste, le condizioni e le caratteristiche dei circuiti fanno più differenza di tutto il resto. Quindi mi aspetto che magari ad Aragon saremo di nuovo il riferimento. Marc può essere il riferimento. Poi c’è Misano, che sarà tosta perché Bezzecchi va forte: è andato forte anche l’anno scorso. Però magari anche Marc non è da meno. Credo che sia un Mondiale fatto davvero di dettagli e, secondo me, potrebbe essere condizionato anche dagli errori di uno piuttosto che dell’altro, perché abbiamo visto quanto sia sottile il limite".

Marc Marquez, Ducati Team, Michele Pirro Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Se dovesse scommettere sul nome del campione, Pirro il suo gettone lo mette ancora una volta sul nove volte campione del mondo.

"È chiaro che se devo puntare su un cavallo punto su di lui, perché è il pilota che rimarrà in Ducati. Spero, per noi e per lui, che possa essere così. L’importante è che vinca una Ducati, poi, se devo puntare, punto su di lui. Ma non perché Di Giannantonio non sia all’altezza, anzi. Secondo me sta facendo una stagione incredibile".

Avendo lui stesso parlato di un Mondiale che si giocherà sui dettagli, gli è stato quindi domandato se un'eventuale cancellazione del Gran Premio del Qatar, a rischio a causa della guerra in Medio Oriente, possa essere un vantaggio o uno svantaggio per la Ducati.

"Quest’anno faccio fatica a dire se una pista è buona o non buona, perché cambiano gli scenari da un circuito all’altro e anche il pilota può trovarsi meglio o peggio a seconda della pista. Ripeto: vediamo passo dopo passo per poi tirare le somme a Valencia", ha concluso.