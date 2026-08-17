Netflix sta preparando il "Fast and Furious delle moto" ambientato in MotoGP

Il mondo della MotoGP continua a suscitare grande interesse ben oltre i confini del paddock, soprattutto dopo l’acquisizione da parte di Liberty Media: il principale campionato motociclistico è pronti a fare da sfondo a produzioni cinematografiche e televisive.

Come riportato lunedì 17 agosto dalla testata Deadline, uno dei media più affidabili del settore dell’intrattenimento negli Stati Uniti, Netflix sta pianificando la realizzazione di un lungometraggio con la MotoGP come sfondo.

Come anticipato in esclusiva, il colosso dello streaming ha stretto una partnership creativa con l’attore Alan Ritchson, dopo che quest’ultimo ha recentemente interpretato uno dei grandi successi lanciati nel 2026, il film "War Machine". Da questa collaborazione, nata attraverso la sua casa di produzione Dancing Skeleton, dovrebbero nascere diversi progetti per la piattaforma. E il primo sarà un thriller di rapine, ancora senza titolo, ambientato nel mondo della MotoGP.

Secondo quanto riportato da Deadline, sarà lo stesso Ritchson ad interpretare il ruolo principale. L’attore americano è noto, prima di "War Machine", per aver interpretato il popolare Aquaman nella serie "Smallville", per il suo ruolo nella commedia "Blue Mountain State", per essere il protagonista della serie «Reacher» o per le sue partecipazioni in saghe cinematografiche di successo come "Hunger Games" o "Fast and Furious". Lo sceneggiatore Chris Morgan sarà incaricato di sviluppare la trama.

Partenza del GP di Gran Bretagna della MotoGP 2026 Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

La prima bozza della trama del film suggerisce che ruoterà attorno a una banda di ladri di moto che inizia a rubare oggetti d’antiquariato di inestimabile valore in tutto il mondo. L’Interpol recluterà un ex prodigio del Campionato del Mondo di MotoGP (Ritchson) per catturarli, finché quest’ e non si renderà conto che il capo della banda potrebbe essere suo fratello minore, che per molto tempo si credeva morto.

La fonte ha spiegato che i responsabili del film hanno presentato il progetto come "Fast and Furious con le moto", cosa che ha entusiasmato lo studio, visti i legami dello sceneggiatore con la saga della Universal, dato che ha contribuito a rilanciarla scrivendo sette film a partire da "Fast and Furious: Tokyo Drift".

Questo nuovo progetto godrà del pieno sostegno del Campionato del Mondo di MotoGP. Il campionato gestito dal MotoGP Sports Entertainment Group (ex Dorna) ha firmato un accordo per fornire consulenza sul film, collaborando al suo sviluppo.