MotoGP | Aleix Espargaró è stato operato e pensa già di tornare in sella alla Honda a settembre
Aleix Espargaró è stato sottoposto lunedì a un intervento chirurgico per rimuovere le placche e le viti che gli erano state inserite in seguito ad un grave incidente avvenuto quattro mesi fa.
Aleix Espargaró è stato sottoposto a un intervento chirurgico lunedì 17 agosto per lasciarsi definitivamente alle spalle il grave incidente occorsogli alcuni mesi fa a Sepang e poter tornare al più presto al suo ruolo di collaudatore della Honda in MotoGP.
Il veterano spagnolo si era recato in Malesia all’inizio dello scorso mese di aprile per partecipare a tre giornate di test privati incentrati sullo sviluppo della RC213V, la moto con cui la Casa giapponese gareggerà nella classe regina fino a quest’anno, prima di passare alla RC214V da 850 cc nel 2027.
Tuttavia, durante la prima giornata di prove, il maggiore de fratelli Espargaró è stato protagonista di una brutta caduta, riportando lesioni delicate nella zona medio-alta della schiena. Il pilota di Granollers è rimasto ricoverato per alcuni giorni in Malesia e, al suo ritorno in Spagna, è stato stabilito che doveva sottoporsi ad un intervento chirurgico. Il #41 è stato operato per una frattura alle vertebre T3 e T4, nella zona dorsale, e durante lo stesso intervento sono state fissate anche altre due vertebre danneggiate nell’incidente.
L’accaduto ha costretto il catalano ad un periodo di convalescenza, alterando di conseguenza i piani di sviluppo della Honda, che sperava di dividere i propri test nella prima metà della stagione tra Espargaró, concentrato sulla RC213V, e l’altro membro del test team, Takaaki Nakagami, che si sarebbe dedicato alla RC214V da 850 cc.
Così, la casa dell’ala dorata è rimasta in attesa del ritorno di Espargaró, che ora sembra più vicino che mai. Lo stesso pilota ha comunicato sui suoi canali social di essersi sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico per rimuovere le placche che gli erano state inserite in seguito al precedente intervento, e che d’ora in poi lavorerà senza sosta per tornare in sella alla moto giapponese il prima possibile, con un obiettivo ben preciso in mente: farlo a settembre.
"Pit stop per un intervento chirurgico, per rimuovere le placche e le viti che mi sono state inserite nella schiena 4 mesi fa. Un recupero da record e ora inizia il conto alla rovescia per tornare in sella alla Honda a settembre", ha spiegato.
"Non vedo l’ora di tornare a dare gas! Forzaaaa! Hai avuto tantissima pazienza, Lau. Come sempre, niente di tutto questo sarebbe possibile senza di te", ha concluso, riferendosi alla moglie.
Va ricordato che, dopo l’ultimo intervento, la Honda ha già potuto portare in pista, come il resto dei marchi della MotoGP, il suo nuovo prototipo per il prossimo regolamento della classe regina. Nakagami è stato incaricato di inaugurarlo e il pilota asiatico parteciperà anche come wild card al prossimo Gran Premio del Giappone.
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