MotoGP | Acosta: "Marquez è nella fase finale della sua carriera e io sto iniziando la mia"
Alla vigilia della sfida più importante della sua carriera, in Ducati e al fianco di Marc Marquez, Pedro Acosta si concede un margine di tempo ragionevole per adattarsi a un ambiente completamente nuovo per lui: "Avrò tempo per prendere il ritmo il primo anno, poi vedremo cosa succederà nel secondo".
Lo scorso maggio, Pedro Acosta ha compiuto 22 anni, 11 in meno rispetto a quello che sarà il suo compagno di box alla Ducati dal momento in cui salirà sulla Desmosedici GP per la prima volta.
Sarà in occasione del test che si terrà il 1° dicembre, due giorni dopo la conclusione di questa stagione e, con essa, del rapporto dello spagnolo con la KTM; un’alleanza durata sei anni che, in attesa di ciò che accadrà da qui ad allora, gli avrà regalato due titoli in Moto3 (2021) e Moto2 (2023).
Accanto a questi successi, una sensazione agrodolce, quella di non essere riuscito a lottare per il titolo della MotoGP, l’obiettivo che ha portato il pilota di Murcia a chiudere quel capitolo come fiore all’occhiello dell’azienda austriaca, per salire sul treno guidato da Marquez, punto di riferimento indiscusso del campionato e che in tanti considerano il migliore di tutti i tempi.
Una sfida enorme che, secondo Acosta, merita di essere affrontata con serenità, senza fretta e senza aspettative a breve termine che possano sfociare prima nell’ansia e poi nella frustrazione.
"Non ho la più pallida idea di cosa mi aspetterà in quel box, ma non sento alcuna pressione. Marc è nella fase finale della sua carriera e io sto iniziando la mia", ha dichiarato Acosta qualche giorno fa durante un’intervista approfondita concessa a Motorsport.com, che sarà disponibile nei prossimi giorni.
In essa, il pilota di Puerto de Mazarron ripercorre il percorso mentale che lo ha portato a rompere il legame con la scuderia di Mattighofen, una volta giunta alla conclusione che il sogno di festeggiare il titolo con essa non sembra realizzabile né a breve, né a medio termine. Ciononostante, il numero 37 è ben consapevole che approderà in una scuderia di cui Marquez è diventato padrone e signore per merito proprio, e nella quale il campione in carica si sente come a casa.
"Marc conosce tutti in fabbrica, mentre io avrò bisogno di tempo per adattarmi ad un box completamente italiano, dopo aver trascorso sei anni in KTM. Mi trovo di fronte ad un capitolo completamente nuovo, quindi non ho alcuna pressione", sottolinea Acosta, che ha pianificato il suo arrivo nella scuderia di Borgo Panigale in due fasi, in linea con i due anni che per il momento ha firmato nel contratto.
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Márquez, Ducati Team
Foto di: MotoGP
"Per fortuna resterò lì almeno due anni. Così avrò tempo per prendere il ritmo nel primo anno e vedere cosa succede nel secondo", avverte il pilota di Murcia, attualmente settimo in classifica generale, a 77 punti da Jorge Martin, il leader, e a 37 da Márquez, che occupa il quarto posto.
Nonostante quell’immagine di irriverenza che mostra, Acosta mantiene un profilo basso quando gli viene chiesto di commentare il suo ingaggio da parte del marchio che ha conquistato gli ultimi cinque titoli nella classe regina, la quale ha scommesso su di lui nonostante non sia ancora riuscito a salire sul gradino più alto del podio in una gara di questa categoria.
Il suo palmares nei due anni e mezzo trascorsi nella classe regina comprende 13 podi, due pole position e tre giri veloci: statistiche discrete, ma di gran lunga superiori a quelle di qualsiasi altro suo collega alla KTM. "Sono molto grato alla Ducati per avermi permesso di far parte del suo progetto, nonostante non abbia ancora vinto una gara in MotoGP", conclude Acosta.
Condividi o salva questo articolo
MotoGP | Pirro: "Punto ancora su Marquez, ma sarà un Mondiale che si giocherà sui dettagli"
MotoGP | Marquez in "Inside Ducati": "Non avevo controllo sul mio braccio destro"
MotoGP | Ducati opache a Silverstone, Dall'Igna non è preoccupato: "Voltiamo pagina"
MotoGP | Accantonata definitivamente l'idea di ridurre da due a una il numero di moto nel box
MotoGP | Acosta sincero: "Non mi aspettavo nulla e finire quinto è un risultato di cui andare fieri"
La MotoGP lavora all’introduzione delle finestre per il mercato piloti
Ultime notizie
La Ferrari 550 Maranello è tornata (e ha perso il tetto)
F1 | Zandvoort riparte con la Sprint: tra sabbia, curvoni e il vento ecco le incognite per le gomme
F1 | L'ala Macarena continuerà a... ballare: la FIA non ha mai pensato di bloccarla nel 2027
Video WEC | Onboard sulla Ford LMDh con Matt Campbell nel primo test
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments