F1 | Il paradosso di Hadjar: dopo metà stagione il miglior complimento è che non si parli di lui

Se si sfogliasse il calendario tornando a circa un anno fa, il destino di Yuki Tsunoda, dopo pochissimi mesi in Red Bull, sembrava già segnato. Il pilota giapponese aveva preso il posto di Liam Lawson come ultimo tentativo per provare a ribaltare le sorti di un sedile sul quale chi lo aveva preceduto aveva raccolto ben poco, inclusa la spirale negativa in cui era precipitato Sergio Perez dalla metà del 2023 in poi.

La scelta, tornando alle tradizioni Red Bull, era stata quella di promuovere dall’interno. Tuttavia il passaggio di Lawson era sembrato frettoloso e prematuro alla luce della sua scarsa esperienza in F1, tanto da essere sostituito altrettanto rapidamente dopo appena due gare. Allo stesso modo, anche il percorso di Tsunoda è durato meno di una stagione, lasciando spazio a Isack Hadjar.

Che il francese potesse essere destinato al sedile accanto a Max Verstappen era chiaro già prima di metà stagione, ma una seconda parte di campionato particolarmente convincente, incluso il podio di Zandvoort, non ha fatto altro che rafforzare le sue quotazioni, vincendo il ballottaggio interno. Un onore, ma anche un onere, perché quel secondo sedile da anni rappresenta un vero grattacapo per il team.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Certo, non si può negare che la RB22 sia una vettura profondamente diversa da quelle degli anni passati, e il fatto che il distacco tra le varie fasce della griglia si sia ampliato con l’arrivo del nuovo regolamento aiuta a non ritrovarsi più invischiati nelle zone di centro classifica, se non in casi isolati. Su undici corse disputate finora, Hadjar in otto di queste è andato a punti e in sette ha chiuso almeno in top 6.

Chiaramente alcune situazioni e i ritiri degli avversari hanno aiutato, come a Barcellona e in Canada, ma Hadjar sta centrando esattamente l’obiettivo richiesto da Red Bull: non gli si chiede di battere Max, bensì di portare punti utili per la classifica costruttori restando entro un certo gap dall'olandese, esattamente ciò che non sono riusciti a fare Perez, Lawson e Tsunoda.

Negli anni passati Red Bull fissava quel gap in un massimo di tre decimi in qualifica. Facendo una media di questa prima metà di stagione, che tiene naturalmente conto degli incidenti di natura tecnica e delle sessioni sacrificate, come in Belgio per via delle penalizzazioni in griglia, il distacco di Hadjar da Verstappen si attesta attorno ai due decimi, rientrando così perfettamente nella finestra auspicata a Milton Keynes.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Inoltre ci sono state occasioni in cui il francese è riuscito a farsi trovare davvero pronto proprio nelle situazioni in cui Verstappen, per vari motivi, non ha potuto capitalizzare. Lo si è visto subito in Australia, dove l’olandese è uscito di scena nel Q1 a causa di un guasto tecnico, mentre Hadjar ha poi centrato un ottimo terzo posto in griglia prima di essere fermato dal cedimento del motore in gara.

Qualcosa di simile è accaduto a Monaco, dove Verstappen si è ritirato subito per un problema alla Power Unit, mentre Hadjar è comunque riuscito a salire sul podio, sebbene sia il risultato ancora in discussione a causa del ricorso presentato da McLaren e Red Bull contro Alpine. Tuttavia ciò non toglie valore alla prestazione del francese che, tra l’altro, nel corso della gara ha dovuto a sua volta confrontarsi con diversi guai tecnici.

A Spa si è vista probabilmente la sua miglior gara: dopo essere partito 21° per un cambio di motore, il francese ha disputato un'eccellente gara chiudendo sesto, girando per altro con un ottimo ritmo al punto da guadagnarsi gli elogi del team principal Laurent Mekies.

Esteban Ocon, Haas F1 Team, Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Penso sia la sua gara migliore, è la sua miglior gara con noi, senza dubbio. E non è solo un picco isolato. È andato un po' meglio in ogni singola gara in termini di velocità. Quindi porta velocità ogni volta che guida. In realtà, in Belgio è stato un ulteriore passo perché è stato molto, molto veloce fin dalle FP1”, ha raccontato Mekies in Belgio.

Chiaramente, ciò non vuol dire che la stagione sia stata perfetta, come dimostra anche il fine settimana a Miami, dove ha pagato un errore a inizio gara, figlio però anche del dover partire dal fondo a causa della squalifica nelle prove ufficiali per un errore del team. Ma c'è ancora un'area dove Hadjar sente di dover migliorare, ossia la gestione della gara, area in cui Verstappen è ancora superiore, sia di passo che di lettura della corsa.

A" dire la verità, non mi sono davvero sorpreso quest’anno. Ho semplicemente guidato ad un livello molto alto, decisamente meglio rispetto allo scorso anno. È normale, perché è la mia seconda stagione. Direi che Max è stato davvero impressionante in gara. Penso che il mio passo in qualifica sia stato piuttosto buono, ma il modo in cui Max gestisce le gare è su un livello diverso. È su questo che mi sto concentrando e su cui sto lavorando".

Ufficialmente il francese non ha ancora un posto garantito per il prossimo anno, ma gli elogi arrivati dalla Red Bull confermano che Hadjar è sulla strada giusta per meritare una conferma anche in vista del 2027. Un segnale incoraggiante, sia per lui che per il team, dopo anni in cui si arrivava a fine stagione con più domande che certezze su chi dovesse affiancare Verstappen.