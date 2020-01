Calvert-Jones, Dumas ed Evans è il trio Porsche EBM per Bathurst

David Calvert-Jones, Romain Dumas e Jaxon Evans sono i piloti scelti dalla Porsche per correre la 12h di Bathurst con la seconda 911 GT3 R della Earl Bamber Motorsport.

Dopo l'annuncio di ieri dell'ingaggio di Craig Lowndes per salire a bordo della vettura #1 del team di Earl Bamber con lo stesso neozelandese e Laurens Vanthoor, oggi è giunta conferma che invece sulla #12 che prenderà parte al primo evento dell'Intercontinental GT Challenge avremo un trio molto interessante, con Calvert-Jones esperto del Mount Panorama, Dumas sicurezza dell'endurance e il giovane della truppa di Porsche Junior, Evans.

La Porsche della categoria PRO Am sarà griffata Ned Racing Team, marchio di whiskey australiano, e avrà il supporto tecnico da parte di McElrea Racing, compagine che opera in Carrera Cup.

"E' fantastico poter correre sul Mount Panorama con la Earl Bamber Motorsport e McElrea Racing - ha dichiarato Calvert-Jones - Siamo convinti che sia una ottima combinazione per la squadra di Bamber e sappiamo cosa serve per vincere qui. Con il ritorno di Jaxon con noi e l'esperienza di Romain c'è tutto per riuscirci. Abbiamo svolto un ottimo test a Sepang recentemente e non vedo l'ora di cominciare per le prime prove della 12h".

Evans ha aggiunto: "Sono contentissimo, non solo perché correrò di nuovo con David, ma anche perché avremo l'espertissimo Romain e tutto lo staff di Earl Bamber Motorsport. E' il modo perfetto per cominciare il 2020 con la nuovissima 911 GT3 R. Ci sarà un misto di persone conosciute e nuove come quelle della McElrea Racing, spero che ci consenta di essere al top a fine gara".

Will Bamber, Team Principal della EBM assieme ad Earl, è molto contento dei suoi piloti: "Siamo lieti di avere la #12 griffata Ned Racing come seconda macchina per l'assalto al successo di Classe PPRO Am, nonché felici di avere David, Jaxon e Romain con noi. Sarà un evento molto duro come si sa, ci aspettiamo una competizione serratissima, ma con il supporto di Porsche Motorsport Asia Pacific e McElrea Racing è tutto fantastico".