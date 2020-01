Colpo Porsche per Bathurst: con Bamber-Vanthoor c'è Craig Lowndes

Craig Lowndes è il grande colpo piazzato dalla Porsche per la 12h di Bathurst, primo round dell'Intercontinental GT Challenge che si terrà il weekend del 31 gennaio-2 febbraio.

Al volante della 911 GT3 R #1 schierata dalla Earl Bamber Motorsport in Classe PRO ci sarà per la prima volta in carriera l'esperto pilota australiano, che condividerà il sedile con lo stesso Bamber e Laurens Vanthoor.

"Sono davvero entusiasta di unirmi alla famiglia Porsche per la 12h di Bathurst e andare in squadra con i piloti ufficiali Earl e Laurens - ha dichiarato il 45enne nativo di Melbourne, già vincitore sul Mount Panorama ed ex-compagno di Bamber alla Triple Eight - La Earl Bamber Motorsport è il team vincitore in carica di questa gara ed è eccitante poter difendere quanto ottenuto l'anno scorso assieme a loro. Earl ed io siamo stati compagni di squadra in passato e siamo andati molto bene. Con Vanthoor creiamo un bel mix e sono sicuro che ci divertiremo tantissimo. E' la prima volta che guido una Porsche 911 nella sua evoluzione GT3 R e sembra fortissima, non vedo l'ora di iniziare".

Bamber ha aggiunto: "Come team siamo molto felici di poter partecipare ancora all'evento. La vittoria del 2019 fu fantastica e tornare lì per difendere quel successo con la Porsche sarà molto speciale. Da pilota posso dirmi contentissimo di essere in squadra con Laurens, con il quale ho vinto nella passata stagione in America e in altre gare in giro per il mondo, ma entrambi siamo soprattutto entusiasti di avere con noi una leggenda come Craig Lowndes. E' il pilota con più trionfi all'attivo a Bathurst in griglia e spero che renda magico il weekend della 12h. Sarà incredibile correre con la nuova GT3 R a Bathurst e siamo onorati di avere un marchio come Meguiar's con noi".

La Porsche annuncerà prossimamente anche gli equipaggi delle altre due 911 GT3 R della Absolute Racing iscritte alla Classe PRO (#911 e #912), delle due di PRO Am preparate dalla Earl Bamber Motorsport (#12) e Grove Racing (#4).