WEC | Imola, 4a Ora: è Toyota vs Ferrari tra pioggia e Safety Car

La 6 Ore di Imola entra nelle fasi cruciali e le Ferrari si ritrovano ora a combattere contro la Toyota, che grazie ad un ottimo recupero e ad una Safety Car era riuscita a prendere il comando di questo secondo evento stagionale del FIA World Endurance Championship.

Mancano 120' al termine e c'è anche la pioggia che comincia a scendere sull'Enzo e Dino Ferrari rimescolando le carte, dopo che le 499P #51 e #50 erano state protagoniste tra terza e quarta ora; la prima ha allungato, la seconda si è vista invece raggiungere dalla GR010 #7 e Nyck De Vries dopo un Full Course Yellow ha passato alla ripartenza la Rossa di Miguel Molina.

La neutralizzazione era avvenuta per un'uscita di Carl Bennet alla 'Variante Alta' rimanendo piantato in ghiaia con la Isotta Fraschini, mentre poco dopo si è resa necessaria la Safety Car per rimuovere Callum Ilott, lungo con la Porsche #12 di Jota alla 'Tosa' mentre la Peugeot #94 vedeva delaminarsi la gomma anteriore sinistra in fondo al rettilineo spargendo detriti ovunque.

Qui tutti hanno effettuato la sosta e De Vries è uscito davanti a Molina, che alla ripartenza - proprio mentre comiciava lo scroscio - ha riconquistato la vetta, con James Calado terzo sulla #51 davanti alle Porsche.

In Classe LMGT3 la Porsche #92 di Manthey Pure Rxcing aveva ceduto momentaneamente il primato alla Ferrari #55 di AF Corse, che aveva optato per allungare il terzo stint adottando una strategia diversa, poi è tornata al comando seguita dalle BMW di WRT #46 e #31; sulla prima delle due M4 si è visto un ottimo Valentino Rossi, che poi ha ceduto poco prima del termine della 4a ora a Maxime Martin.

La sopracitata 296 nelle mani di Simon Mann è quarta, ma attendiamo il gran finale di Alessio Rovera, mentre la Aston Martin #27 di Heart of Racing è quinta con dietro le due Corvette di TF Sport.

In Top10 ci sono pure le McLaren di United Autosports, con la #95 ottava e la #59 decima, inframezzate dalla Ford Mustang #77 di Proton Competition.