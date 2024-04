WEC | Imola, 2a Ora: Ferrari allunga su Porsche e Toyota

Il sole illumina Imola per ora (ma nuvoloni sono in avvicinamento minacciosi), dove tanto pubblico è arrivato per gustarsi una interessante 6 Ore, con le Ferrari che erano partite facendo l'andatura in questo secondo evento stagionale del FIA World Endurance Championship.

Al via subito brividi per una collisione multipla innescata da Matthieu Vaxivière, che con la Alpine #36 è arrivato troppo forte alla staccata del 'Tamburello' causando una carambola che ha coinvolto la BMW #15, le Peugeot e anche la Isotta Fraschini di Jean-Karl Vernay, impossibilitato ad evitare il tamponamento alla A424 per poi continuare con un pezzo della LMDh francese incastrato nel musetto.

Sul rettilineo caos anche tra le LMGT3: Yasser Shahin sulla Porsche #91 di Manthey EMA ha preso in pieno la Lamborghini #85 di Sarah Bovy causandole un guasto al sensore di coppia che ai box delle Iron Dames hanno tentato di risolvere, ma rimandando in pista la Huracan rosa da ultima. Successivamente la vettura si è fermata per problemi di elettronica.

Sia a Vaxivière che a Shahin i commissari hanno comminato uno Stop&Go di 1' per gli incidenti. Sfortunato pure Giorgio Roda, costretto a fermarsi con il diffusore danneggiato sulla sua Ford Mustang #88.

Nella prima ora le Ferrari #50 e #51 condotte da Nicklas Nielsen ed Antonio Giovinazzi hanno fatto l'andatura, seguite dalla #83 di Robert Kubica (AF Corse) e con Porsche e Toyota a combattere tra loro, mentre la Cadillac rimaneva indietro.

Oltre alla Safety Car mandata subito in azione per 3 giri dopo i botti del via, un paio di Full Course Yellow hanno neutralizzato la situazione, prima per consentire la rimozione di detriti e poi per tirare fuori dalla ghiaia la Ferrari #54 di Thomas Flohr al 'Tamburello'.

Alla prima sosta, però, sulla #50 è stata cambiata la posteriore sinistra e questo ha dato modo alle 499P #51 e #83 di guadagnare due posizioni. Ma proprio il duo Porsche-Toyota ha effettuato un rifornimento più breve per riuscire a saltare davanti a Nielsen e Kubica, con quest'ultimo fra l'altro penalizzato con un Drive-Through per non aver rispettato le procedure in fase di FCY.

Giovinazzi ha quindi proseguito da leader guadagnando secondi sulla Porsche #6 e la Toyota #7, Nielsen ha invece riguadagnato il quarto posto superando la Porsche #5 di Frédéric Makowiecki sfruttando un momento di caos nei doppiaggi, tallonato dall'ottimo René Rast con la BMW #20, che a sua volta si sta tenendo dietro la Toyota #8.

Le Porsche #12 e #38 di Jota sono in ottava e decima posizione, divise dalla 499P di Kubica, Mirko Bortolotti sulla Lamborghini SC63 punta alla Top10, la Peugeot #93 ha avuto problemi al cambio ad un certo punto, ma con un reset è riuscita a ripartire ed ora è 12a con ditro la Cadillac, Alpine #35 e Isotta Fraschini.

In Classe LMGT3 fino ad ora ottima prova per la Porsche #92 di Manthey Pure Rxcing guidata dal poleman Alex Malykhin, ma molto bene sta andando anche Ahmad Al Harthy con la BMW #46 del Team WRT che poi passerà a Valentino Rossi.

Consistente anche François Heriau al volante della Ferrari #55 di AF Corse, autore di un bel sorpasso sulla BMW #31 di WRT soffiandole il podio momentaneamente, la Aston Martin #27 di Heart Of Racing occupa la quinta piazza davanti alle Corvette di TF Sport, sesta ed ottava con in mezzo la McLaren #95 di United Autosports.

La Top10 vede la presenza anche della Lexus #78 di Akkodis-ASP e la Aston Martin #777 di D'Station Racing.