IMSA | Picariello e Dumas debuttano sulla Porsche LMDh di Proton

La Proton Competition ha definito gli equipaggi con cui darà inizio alla stagione 2024 dell'IMSA SportsCar Championship cominciando dalla 24h di Daytona.

La squadra diretta da Christian Ried sarà impegnata su due fronti, schierando in Classe GTP la Porsche LMDh e nella categoria GTD la nuovissima Ford Mustang GT3.

Per la 963 #5 che riporterà in auge la livrea Mustang Sampling Racing, come già svelato alcune settimane fa, i titolari Gimmi Bruni e Neel Jani verranno raggiunti dall'esperto Romain Dumas e dal giovane Alessio Picariello in Florida, entrambi alla prima uscita a bordo del prototipo tedesco in gara.

Per quanto riguarda invece la Mustang #55 l'ufficiale di Ford Performance, Dennis Olsen, darà una mano a Daytona ai titolari Giammarco Levorato e Corey Lewis, con Ryan Hardwick a fare da terzo per le gare di Endurance Cup.

Photo by: Ford Ford Mustang GT3

"Per avere successo a Daytona, è necessario disporre di una vettura perfettamente preparata, di piloti veloci e di una squadra forte", sottolinea Ried, che quest'anno ha deciso di seguire la squadra dal muretto appendendo il casco al chiodo.

"Insieme ai nostri collaboratori abbiamo lavorato duramente per creare le migliori condizioni possibili per un inizio di successo del nuovo anno motoristico".

Carichissimo Picariello: "Farò il mio esordio sulla Porsche di Proton alla 24h di Daytona, è una grande sfida, ma anche un sogno che si realizza! Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con Neel, Gimmi e Romain".

Levorato aggiunge: "Quest'anno correrò con la Proton in IMSA a partire dalla 24h di Daytona assieme a Ryan Hardwick, Dennis Olsen e Corey Lewis, dopo la quale farò le gare di Classe GTD con Corey, mentre Ryan sarà con noi a Sebring, Watkins Glen, Indianapolis e Petit Le Mans come terzo pilota".

"Ringrazio la squadra e Ford Performance per questa grandissima avventura e occasione, oltre ai miei fedeli partner per il mega supporto. Non vedo l'ora di lasciare il segno sulla scena delle gare americane!"