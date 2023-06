24h Le Mans | Glickenhaus in Top6 col sorriso: "Come un sogno"

Luca Ciancetti, che dirige i programmi di motorsport di Glickenhaus alla Podium Advanced Technologies, ha fatto questa affermazione nonostante il team fra le Hypercar non abbia centrato quel podio arrivato lo scorso anno.

"Non posso lamentarmi di una Top6, per un piccolo costruttore di nicchia come Glickenhaus essere in mezzo a tutte queste grandi Case di auto è un sogno - ha spiegato a Motorsport.com - Siamo assolutamente felici dei nostri risultati questa volta".

La migliore delle 007 LMH è stata la #708 di Romain Dumas, Olivier Pla e Ryan Briscoe, passata nei primi sei alla fine della penultima ora dopo che la Porsche 963 #5 ha avuto problemi all'albero motore.

Entrambe le 007 avevano girato tra i primi sei la domenica mattina, prima che Pla sulla #708 e Franck Mailleux sulla #709, che condivideva con Esteban Gutierrez e Nathanael Berthon, finissero entrambi in testacoda contro le barriere in uscita dalla curva di 'Indianapolis'.

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 of Romain Dumas, Olivier Pla, Ryan Briscoe Photo by: Marc Fleury

"I piloti hanno commesso degli errori, ma sono cose che succedono nelle corse automobilistiche. Tutti ne commettono: nella notte non abbiamo stretto bene una ruota anteriore sulla #709, per esempio".

"Ma anche senza questi episodi o incidenti, non credo che saremmo andati più in là del quinto o forse del quarto posto. Il tempo perso non ha fatto molta differenza in termini di risultato complessivo".

Pla ha appoggiato i commenti di Ciancetti, aggiungendo che il fondatore del marchio Jim Glickenhaus non vedeva l'ora di confrontarsi con altri grandi costruttori.

"Considerando i problemi che abbiamo avuto, compreso il mio errore al mattino, finire davanti a qualche grande costruttore è quello che Jim sperava", ha detto il francese.

"Naturalmente si vuole sempre di più, ma credo che questo fosse il massimo che potevamo ottenere".

"Non ci aspettavamo o speravamo in un ritiro da parte degli altri, volevamo solo fare la nostra gara e vedere cosa potevamo ottenere; la sesta posizione alla fine, è buona".