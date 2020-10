WTCR: Azcona e Magnus promossi in Pole, punito Vernay

Continuano i colpi di scena al MotorLand Aragón anche dopo le Qualifiche del FIA WTCR. Come se non bastassero le tre manche super-combattute, ora ci si sono messi anche i commissari a rivedere i risultati delle prove cronometrate.

Norbert Michelisz, in particolare, finisce al centro di un episodio davvero controverso dopo che i giudici gli avevano tolto il tempo in Q2 relegandolo al 12° posto.

Rivedendo le immagini, i commissari sportivi hanno ridato il crono all'ungherese della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, che quindi sarebbe stato 4° e meritevole del passaggio in Q3 per l'assalto alla Pole Position di Gara 3.

Invece non potendo cambiare le sorti della sessione, il Campione del Mondo in carica si ritroverà "a tavolino" sesto sulla griglia del terzo round, mentre a beneficiare della cosa è Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co), che manco avrebbe dovuto accedere alla terza fase di prove (con Michelisz riabilitato) e invece godrà della partenza dalla prima fila.

Per altro si era già verificata una bella confusione perché inizialmente la classifica di Q2 era stata stilata considerando i giri percorsi dai piloti e del fatto che sia Michelisz, che Luca Engstler e Bence Boldizs non avevano nessun crono, poiché ai primi due erano stati tolti per non aver rispettato i track limits. E Boldizs era risultato in Pole.

Il regolamento, però, parla chiaro: "Ogni vettura che in Q2 non segnerà alcun tempo, verrà retrocessa automaticamente al 12° posto. Se due o più auto si troveranno nella medesima situazione, si terrà conto dell'ordine in classifica ottenuto in Q1 per il loro riposizionamento nella graduatoria".

Da qui Michelisz sarebbe dovuto partire dalla Pole Position della griglia invertita avendo visto che aveva firmato già quella di Gara 1 proprio nella prima parte di prove. Essendo stato rimesso a posto il suo tempo, scalano tutti gli altri a seguire e quindi mastica amaro Boldizs, che pareva accreditato del 10° posto (quindi della Pole invertita), ma che ora sarà costretto a partire 12° con la Cupra Leon Competición della Zengő Motorsport, dietro anche alla Hyundai di Engstler sia in Gara 2 che in Gara 3.

Sorride l'altro pilota della squadra ungherese, Mikel Azcona, ritrovatosi a sua volta 10° e dunque sulla prima casella dello schieramento di Gara 2.

Amarissima invece la pillola da ingoiare per Jean Karl-Vernay: levato il gran tempo della Q3 al pilota del Team Mulsanne-Romeo Ferraris per essere andato oltre i limiti del tracciato alla curva 5 durante il suo tentativo negli shootout. L'Alfa Romeo Giulietta Veloce della scuderia di Opera scende dunque al quarto posto sulla griglia di Gara 3, dove il primato passa all'Audi RS 3 LMS di Gilles Magnus (Comtoyou Racing-RACB National Team) affiancato da Björk.

Ci sono poi da segnalare alcune punizioni che modificano ulteriormente gli schieramenti. In quello di Gara 1 perde tre piazze l'Audi RS 3 LMS di Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team) per avere ostacolato la Honda Civic Type R di Attila Tassi (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport) che sopraggiungeva nel suo giro lanciato. Il francese passa da 7° a 10°, promuovendo davanti a lui Santiago Urrutia (Cyan Performance Lynk & Co), Engstler e Boldizs.

Aurélien Comte ne perde invece ben 5 per non aver rispettato le bandiere rosse durante le Prove Libere continuando a superare i rivali, dunque con la Renault Mégane R.S. della Vuković Motorsport scivola da 14° a 19°.

FIA WTCR - Aragon: Classifica Q2

FIA WTCR - Aragon: Classifica Finale Combinata