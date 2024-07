Duqueine svela la sua nuova D09 LMP3 per il 2025

Anche la Duqueine Automotive ha svelato la sua nuova LMP3 che debutterà nelle competizioni endurance a partire dal 2025, dopo quelle mostrate da Ligier Automotive ed ADESS.

Il Costruttore francese ha chiamato D09 il suo prototipo che potrà essere schierato dai team clienti già il prossimo anno in European Le Mans Series e Le Mans Cup.

La compagine fondata da Gilles Duqueine ha lavorato alacremente per migliorare il precedente modello, in primis dotata di nuovissimo motore Toyota V6 biturbo, che ha richiesto un nuovo disegno del posteriore per l'installazione e il raffreddamento.

Duqueine D09 LMP3 Foto di: Duqueine

Di conseguenza, anche l'aerodinamica è stata rivista in modo da garantire maggiore affidabilità e soprattutto bilanciamento su piste tortuose, che era un po' il Tallone d'Achille del modello precedente.

Tutto ciò è stato svolto in collaborazione con Michelotto Engineering, ossia la squadra veneta che ha costruito la Isotta Fraschini con cui le due realtà corrono assieme nel FIA World Endurance Championship.

I test di sviluppo, anche per i team che vorranno comperare il mezzo, cominceranno ad agosto in Europa, ma la cosa interessante è che chi possiede già la precedente D08 potrà acquistare solamente il kit di aggiornamento.

Duqueine D09 LMP3 Foto di: Duqueine

"L'investimento di Duqueine Automotive in questo progetto è veramente alto. Abbiamo fatto del nostro meglio per migliorare la D08, che era già un'ottima base", ha dichiarato Jean-Karl Vernay, Responsabile del settore Customer Racing di Duqueine Automotive, nonché pilota della Isotta Fraschini nel WEC.

"L'affidabilità, con la sostituzione di parti cosiddette obsolete, è stata uno degli obiettivi principali durante lo sviluppo su più punti: impianto frenante, sospensioni, semiassi e via dicendo, per creare un prototipo affidabile e competitivo".

"Naturalmente, non abbiamo dimenticato i nostri gentlemen driver appassionati, dunque la vettura avrà una migliore guidabilità per il conducente, per non parlare dell'ergonomia rivista per l'abitacolo. Non vediamo l'ora di vedere la D09 in pista contro i suoi rivali per capire dove si piazzerà".