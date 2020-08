Azcona e Kismarty-Lechner completano la line-up Cupra nel WTCR

La Zengő Motorsport ha completato la sua line-up per la stagione 2020 del FIA WTCR raggiungendo un accordo con Mikel Azcona e Gábor Kismarty-Lechner, che si aggiungono al già firmato Bence Boldizs.

La squadra ungherese si avvale di Azcona, pilota ufficiale di Cupra Racing, che porterà al debutto nel Mondiale la nuovissima Leon Competición.

Il Campione 2018 del TCR Europe aveva chiuso sesto nel WTCR 2019 con vittoria in Portogallo in una stagione di debutto davvero positiva, ma la cosa importante è che ha già provato e sviluppato la macchina di Martorell, per cui potrà fornire indicazioni utilissime alla squadra magiara.

“Fino a due settimane fa pensavo di non poter correre nel WTCR, ma finalmente abbiamo raggiunto l'accordo con la Zengő Motorsport e sono contentissimo - ha detto Azcona - E' passato tanto tempo dall'ultima volta in Malesia, ma ho già iniziato a prepararmi bene. So che il WTCR è la massima serie turismo con tantissimi piloti forti. Voglio sfruttare questa occasione come se fosse l'ultima".

“Andremo al primo round senza poter provare come gli altri team, ma solitamente mi adatto bene ad ogni pista e riesco ad andare forte con la macchina. Abbiamo la nuova Cupra, auto costruita apposta per il WTCR. Il 2019 è finito ad altissimo livello ed è il motivo per cui sono motivatissimo per il 2020. Conosco i tracciati, la serie e penso di poter andare ancora più forte. E poi sarà importante avere la gara di casa al MotorLand Aragón".

Oltre a Boldizs, il suo compagno di squadra scelto per questa annata è Kismarty-Lechner, 43enne ungherese che nel 2019 ha vinto proprio con la Zengő Motorsport il titolo nel campionato turismo di casa.

“Ho quasi 44 anni e debutterò nel WTCR, penso che il mio esempio mostri che i sogni si possono avverare col tempo. Ringrazio la Zengő Motorsport per l'opportunità - ha commentato il veterano - Ho corso per 20 anni, principalmente nell'endurance, ma ho imparato tanto nelle ultime due stagioni nel turismo. Conosco alcune piste e mi alleno molto fisicamente per essere pronto. Sono uno capace di imparare e migliorare sempre. Avrò tanto da apprendere nel WTCR e sono pronto, non ho grandi aspettative essendo il primo anno, ma farò del mio meglio per supportare i miei giovani compagni, Mikel Azcona e Bence Boldizs".

Ancora una volta, dunque, il Team Manager, Zoltán Zengő, si conferma abile a trovare non solo giovani di belle speranze, ma anche dar modo a chi se lo merita di correre ad alti livelli, avendo fra l'altro sfornato il Campione in carica, Norbert Michelisz.

“Zengő Motorsport ha fatto parte del WTCC dal 2010 e ora anche del WTCR - ha dichiarato il capo squadra - Non siamo riusciti a correre nel 2019, ma ora ci siamo e speriamo di andare avanti per tanto tempo. Il mio obiettivo e sogno è vincere ancora il Mondiale con un pilota ungherese, come accaduto con Norbert Michelisz col WTCC Trophy. Se ci riuscisse Mikel Azcona, chiaramente non sarei triste!"

"Mikel è ancora giovane, ma ha tanta esperienza. Speriamo di raggiungere i nostri obiettivi e le posizioni di vertice, ma abbiamo anche bisogno di lui perché conosce la nuova Cupra, dovrà descriverla al team”.

"Gábor è un pilota molto esperto che manda un messaggio importante a quelli della sua età, dimostrando che si può vincere anche non più giovani. Abbiamo tre concorrenti ottimi, incluso Bence che può ambire al Rookie Award, c'è la speranza che sia il pilota del futuro visto che ha solo 23 anni. La missione della Zengő Motorsport è dare ai giovani una opportunità, lui è così e crediamo molto in quello che potrà fare".

L'impegno più grosso riguarderà mettere in pista la nuova Leon, visto che le macchine verranno consegnate solamente la prossima settimana, con il primo appuntamento del Salzburgring previsto per il 12-13 settembre.

“Dovremmo avere le nuove Cupra la prima settimana di settembre, il che renderà l'inizio di stagione molto duro perché non abbiamo tempo per testare la macchina. Sarà una stagione impegnativa con tanto lavoro di logistica, ma non vediamo l'ora di iniziare e andare a lottare con gli altri team".