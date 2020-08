SBK, Aragon, Libere 1: Davies guida la doppietta Ducati

La breve pausa estiva del mondiale Superbike si è conclusa ed i piloti sono tornati in pista per il quarto round della stagione. Sul tracciato di Motorland Aragon il fine settimana inizia con la prima sessione di prove libere, che porta la firma di Chaz Davies. Il gallese parte forte e firma un 1’50”543 sul tracciato che si dimostra ancora una volta favorevole alle sue caratteristiche.

Si riparte dalla Panigale V4R #7, che qui vanta sette vittorie e sembra aver iniziato il weekend nel modo giusto. Davies guida una doppietta Ducati, a dimostrazione del fatto che il layout di Motorland si adatta bene alla moto di Bologna. Il secondo crono della mattinata infatti appartiene a Michael Ruben Rinaldi, che si conferma in ottima forma e paga solamente 58 millesimi dal compagno di marca equipaggiato di moto ufficiale. L’alfiere GoEleven è il primo dei piloti indipendenti e precede Jonathan Rea.

Il campione del mondo in carica resta un po’ in ombra nella prima sessione di prove libere, ma riesce comunque ad essere terzo al termine del turno a 193 millesimi dalla vetta. Il pilota Kawasaki precede Alvaro Bautista, ottimo quarto a poco più di due decimi dall’ex compagno di squadra. Lo spagnolo firma il crono, ma è costretto a fermare la sua Honda alla via di fuga della Curva 1 per un problema al motore. L Fireblade #19 lascia dell’olio in pista, ma la sessione non viene fermata, mancando ormai poco più di un minuto alla bandiera a scacchi.

Tom Sykes, fresco di rinnovo con BMW, fa segnare il quinto tempo. Al termine del primo turno si hanno ben cinque moto nelle prime sei posizioni, con la Yamaha di Loris Baz che ferma il cronometro a 4 decimi da Davies. Il francese precede anche i portacolori ufficiali, pur accusando un ritardo già più importante rispetto alla vetta. Alle spalle del pilota del team Ten Kate precede Michael van der Mark, sesto con la R1 del team Pata.

Ottavo crono per Alex Lowes, più attardato rispetto al gruppo dei primi con ben 648 millesimi di ritardo. Fatica maggiormente anche Leon Haslam, nono ed indietro rispetto al compagno di squadra. Chiude la top 10 Garrett Gerloff, che soffia il decimo tempo a Scott Redding proprio nel finale. Il pilota Ducati inizia il weekend di Aragon in sordina e non va oltre l’11esimo crono. 896 sono i millesimi che lo separano da Chaz Davies, leader della mattinata e compagno di squadra.

Molto indietro anche Toprak Razgatlioglu, solo 13esimo alle spalle di Maximilian Scheib. Paga un ritardo importante anche Eugene Laverty, che vede la BMW del vicino di box da lontano ed è 16esimo. In difficoltà gli italiani: Federico Caricasulo è 14esimo, mentre Marco Melandri è 17esimo. Chiude il gruppo Lorenzo Gabellini, 23esimo.