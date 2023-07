Ufficiale: Marc VDS entra in SBK con Ducati e Sam Lowes

Le voci si rincorrevano già da diverso tempo e oggi arriva la conferma ufficiale: il team Marc VDS approda in Superbike dal 2024 e lo fa con la Ducati Panigale V4R, che affiderà a Sam Lowes. Il britannico lascia così alla fine di quest’anno il paddock del motomondiale e debutta nelle derivate di serie, dove troverà suo fratello gemello Alex.

Per la prima volta in tanti anni, dunque, due fratelli si schierano sulla stessa griglia di partenza nel mondiale Superbike, ma lo faranno con due moto diverse. Se Alex corre con la Kawasaki, Sam esordisce in sella alla Ducati, che attualmente è la moto da battere. Inizia così la grande avventura della squadra olandese nel campionato delle derivate di serie.

Ad annunciarlo è lo stesso team, che attraverso un tweet conferma la notizia che già circolava da un po’. Quello in Superbike non sarà però l’unico impegno di Marc VDS, che ha reso noto il fatto di continuare in Moto2 anche nel 2024. Per Sam Lowes sarà un debutto nella classe Superbike ma non tra le derivate di serie: il britannico infatti ha corso dal 2009 al 2013 in Supersport con Honda e con Yamaha il suo ultimo anno.

Dal 2014 è approdato in Moto2, dove è attualmente impegnato, prima di volare verso la Superbike, che lo attende il prossimo anno. “Ho sempre avuto l'obiettivo di correre nel Mondiale Superbike e dopo aver vinto il titolo mondiale Supersport nel 2013 era un passo normale”, ha dichiarato Sam Lowes. 2Ma ho scelto di provare il paddock del motomondiale. Sono felice e orgoglioso di aver avuto una carriera da GP così buona, e mi sono divertito molto. Ma ora sento che è il momento giusto per passare in Superbike, per provare una moto diversa e imparare a guidare una superbike. Inoltre, credo in me stesso e so di poter raggiungere buoni risultati".

"È un privilegio correre per il Marc VDS Racing Team e fare questo passo insieme è una grande emozione, perché sono sicuro che potrà diventare una squadra forte e di alto livello anche nel WorldSBK. Sono molto grato a Marc van der Straten per avermi dato fiducia in questo nuovo progetto. Abbiamo un ottimo rapporto; abbiamo raggiunto dei bei risultati insieme e puntiamo a farne molti altri!”, prosegue Lowes. "La Ducati sta ottenendo ottimi risultati in molte categorie e sta facendo un lavoro straordinario. Poter utilizzare la loro moto sarà fantastico e se si guarda alla storia del WorldSBK, molti piloti britannici hanno ottenuto risultati straordinari con la Ducati, quindi è già una grande motivazione per me".

Marc van der Straten, proprietario del team, afferma: “Sono felice e pronto a iniziare questa nuova avventura nel Campionato Mondiale Superbike. E mi fa ancora più piacere farlo con il nostro grande pilota, Sam Lowes. Sono anche molto orgoglioso di iniziare questa nuova avventura con la Ducati, che è senza dubbio la moto con cui correre nel WorldSBK. Questa opportunità di espansione arriva nel momento perfetto. Dopo 14 anni in MotoGP, dove il Marc VDS Racing Team ha dimostrato un grande potenziale, siamo pronti ad affrontare una nuova sfida”.

“Abbiamo gareggiato in Moto3, Moto2, MotoGP e MotoE, vincendo tre titoli. Il nostro impegno nella Moto2 rimane forte come sempre e non vedo l'ora di ottenere ancora molti successi in futuro nella classe in cui è iniziato il nostro viaggio su due ruote. La Moto2 è stata la piattaforma che ci ha permesso di acquisire una grande esperienza per continuare a crescere e replicare i nostri successi in un altro campionato di livello mondiale come il WorldSBK”.

“Trattandosi di un progetto a lungo termine, punteremo ad adattarci rapidamente, in modo da poter arrivare in testa al gruppo il prima possibile. È anche motivo di orgoglio fare questo passo con Sam Lowes, un grande pilota che ha dimostrato di essere capace in Moto2 e che condivide i valori e il know-how della nostra squadra. Infine, contare sull'esperienza e sui successi della Ducati completa un pacchetto che ha tutte le carte in regola per essere perfetto ed emozionante! Spero che tutta la famiglia Marc VDS sia felice come me e che, come sempre, possiamo contare sul loro sostegno!", conclude van der Straten.

Ducati sarà direttamente coinvolta nel progetto, così Paolo Ciabatti esprime la propria soddisfazione per questo nuovo ingresso, che porta così ad avere ben 6 Ducati in griglia il prossimo anno: “Siamo molto lieti di dare il benvenuto nella famiglia Ducati al Marc VDS Racing Team per il WorldSBK 2024! Marc VDS è una delle strutture più professionali e di successo del Campionato del Mondo Moto2, con tre titoli mondiali vinti, e la sua partecipazione al WorldSBK il prossimo anno con la Panigale V4 R altamente competitiva aggiungerà sicuramente ulteriore valore all'intero campionato. Vorrei ringraziare personalmente, anche a nome di Ducati Corse, Marc Van Der Straten per la sua fiducia e il suo impegno in questo nuovo ed entusiasmante progetto sportivo insieme a Ducati”.