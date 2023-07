SBK | Barni: “Iannone con noi? Mai dire mai!”

Alla vigilia di uno dei round più attesi della stagione 2023, il mercato piloti impazza e tante sono le voci che si rincorrono nel paddock del mondiale Superbike. Una di queste vede al centro dell’attenzione Andrea Iannone, la cui squalifica scade proprio al termine di quest’anno. Spesso si era parlato del pilota di Vasto come uno di quelli da tenere in considerazione una volta finito l’incubo.

Torna ora alla ribalta il nome di “The Maniac”, che potrebbe essere vicino all’approdo nelle derivate di serie. Dopo aver fatto la sua apparizione a Misano lo scorso giugno, è stato accostato in più riprese al team GoEleven (che ancora non ha confermato la presenza o meno di Philipp Oettl), ma ora si fanno insistenti le voci che lo danno prossimo all’arrivo in Barni.

Non è un segreto che a inizio stagione Danilo Petrucci volesse prendersi del tempo per capire come procedessero le cose e non aveva mai nascosto il sogno di voler tornare alla Dakar. Continuerà anche nel 2024? I recenti risultati a Donington lasciano pensare che possa ancora tenere una porta aperta nelle derivate di serie, ma questo è tutto da scoprire. Nel frattempo Iannone diventa un nome che circola sempre di più all’interno del paddock.

A commentare la notizia è lo stesso Marco Barnabò, team manager di Barni, al sito worldsbk, com: “Andrea èun pilota di grande talento e sono sicuro che potrebbe davvero far bene in questo Campionato. Comunque ora il mio focus è sul lavoro con Danilo. Quindi, dal momento che il progetto non è ancora ben definito e fino a quando non raggiungeremo i risultati che ci siamo dati, non so riusciremo a fare più di così. Ma mai dire mai!”.

Anche Petrucci, il cui posto in Barni si vedrebbe tolto, in occasione del round di Donington di due settimane fa aveva commentato la notizia: “Mi ha già scritto! Ci siamo scambiati dei messaggi appena cinque minuti fa. Ha detto ‘magari potessi essere lì l’anno prossimo’; sarebbe divertente! Sicuramente stavolta non è il mio lavoro! Scherzi a parte, Andrea è davvero un ottimo talento. Mi piacerebbe vederlo in questo Campionato. Sarebbe un bello step”.

Al momento però, come dichiarato da Barni, la concentrazione del lavoro è sulla stagione in corso: “Sono molto contento; abbiamo lavorato tanto sulla moto dato che è molto diversa rispetto a quella di Bautista e dobbiamo ancora lavorare per adattarla a Danilo. Sono sicuro che se riusciremo ad andare avanti così, porteremo a casa dei bei risultati insieme a lui in questo 2023. Questo podio ci rende molto felici; ci mancava da tanto tempo! Sono molto orgoglioso del team, in questi cinque anni non ci siamo mai arresi e questo podio ci ripaga di tutti i sacrifici che abbiamo fatto”.