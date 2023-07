SBK | BMW: Haslam sostituirà l'infortunato Sykes a Imola

La Superbike si appresta ad affrontare il settimo appuntamento della stagione 2023, il round all'Enzo e Dino Ferrari di Imola, con il team BMW ROKiT Motorrad WSBK costretto a presentarsi con una nuova formazione piloti.

Leon Haslam è stato scelto dalla Casa tedesca per prendere il posto dell'infortunato Tom Sykes. Il britannico, è bene ricordarlo, si è infortunato a Donington all'inizio del mese dopo essere stato chiamato a sostituire l'infortunato Michael van der Mark.

Sykes, nella caduta di Donington, si è procurato la frattura a 10 costole. Per questo BMW si è trovata costretta a sostituire il sostituto del proprio pilota titolare, van der Mark, in un momento di piena emergenza.

Se il futuro è intrigante, con l'arrivo di Toprak Razgatlioglu, il presente è invece molto più complesso. Ecco perché in BMW hanno scelto di puntare su un pilota esperto e certamente capace come Haslam per affrontare il round di Imola, da sempre uno dei più attesi per fascino e storia.

Tom Sykes, BMW Motorrad WorldSBK Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Haslam, come detto, ha tanta esperienza in Superbike avendo corso per diverse Case. Tra queste Ducati, Honda, Suzuki, BMW, Aprilia e Kawasaki. Haslam, inoltre, ha già corso per BMW. Lo ha fatto nel 2011 e 2012, cogliendo 8 podi complessivi (il primo nella gara di debutto in Australia).

"Per me è un'opportunità fantastica", ha detto Leon dopo l'ufficializzazione del suo impiego a Imola da parte di BMW. "Ovviamente ho corso tante volte a Imola ed è fantastico tornare a correre per BMW Motorrad Motorsport".

"Correrò sulla BMW M 1000 RR, la moto con cui sto correndo nella Superbike britannica, dunque non vedo l'ora di lavorare con Shaud Muir e tutti i ragazzi del team. Non ho grosse aspettative, voglio solo godermi il fine settimana e spero di regalare al team alcune informazioni importanti e, perché no, magari anche dei buoni risultati".

Marc Bongers, direttore di BMW Motorrad Motorsport, ha aggiunto: "Prima di tutto ringrazio Leon per la sua disponibilità nonostante il poco preavviso ed è bello averlo con noi per il round di Imola". Ci conosciamo già bene, perché nel passato abbiamo ottenuto ottimi risultati assieme. Inoltre ha già una buona esperienza in se4ella alla nuova BMW M 1000 RR. Ha anche un'esperienza enorme nel Mondiale Superbike e siamo sicuri che possa essere veloce in breve tempo sulla pista di Imola".

"Dopo l'incidente di Donington, Tom Sykes sta recuperando e ha lasciato l'ospedale la scorsa domenica, dopo esservi rimasto per una settimana. Facciamo a Tom i migliori auguri di pronta guarigione. Michael van der Mark ha partecipato a un track day la scorsa settimana, nonostante questo sarebbe stato troppo presto farlo tornare a correre a Imola. Per questo abbiamo deciso di tenerlo fuori anche questo fine settimana. Poi valuteremo la situazione strada facendo", ha concluso Bongers.