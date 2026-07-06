Il Motomondiale piange Marc van der Straten, fondatore e proprietario del team Marc VDS
Il Marc VDS Racing Team di Moto2 e SBK ha annunciato la morte del fondatore e proprietario Marc van der Straten, avvenuta nella giornata di domenica all'età di 78 anni.
Il paddock del Motomondiale e quello del Mondiale SBK sono in lutto. Questa domenica è infatti scomparso Marc van der Straten, fondatore e proprietario del Marc VDS Racing Team, all'età di 78 anni.
Il miliardario imprenditore belga ha creato un team in cui sono passati piloti del calibro di Franco Morbidelli, Tito Rabat, Joan Mir, Augusto Fernandez o Alex Marquez, che con loro ha vinto il titolo Moto2 nel 2019, come avevano fatto Rabat nel 2014 e Morbidelli nel 2017. Senza dimenticare anche il successo ottenuto in MotoGP, ad Assen nel 2016 con Jack Miller.
La Marc VDS è entrata nel campionato Moto2 nel 2010 e nel 2024 ha allargato i suoi orizzonti anche alla SBK, entrandovi con il suo pupillo Sam Lowes. È stato lo stesso team ad annunciare sui social la morte del fondatore e proprietario, con il seguente comunicato:
"Il team Elf Marc VDS Racing Team piange la perdita del suo carismatico fondatore e proprietario, Marc van der Straten, scomparso serenamente nella sua casa in Svizzera questa mattina (5 luglio)".
"Imprenditore di fama internazionale, la profonda passione di Marc per il motorsport lo ha reso una figura riconosciuta in tutto il mondo tra gli appassionati di corse motociclistiche ed automobilistiche".
"Il suo amore per il motorsport gli fu trasmesso dal padre, anch'egli ex pilota, e fu quell'entusiasmo condiviso a spingere Marc a dedicare la sua vita al motorsport".
"Dopo aver raccolto successi come proprietario di team in diverse discipline dell'automobilismo, Marc si imbarcò in un'incredibile avventura nei Gran Premi del motociclismo nel 2010, quando creò un ambizioso progetto per partecipare al Campionato Mondiale Moto2".
"Guidato dalla passione di Marc nel regalare emozioni e successi, Marc VDS ha vinto il titolo Moto2 nel 2014, 2017 e 2019 con Tito Rabat, Franco Morbidelli e Alex Marquez".
Marc Van Der Straten
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
"È stato il promotore della creazione di una dinastia racing unica, poiché il marchio Marc VDS è stato presente anche in MotoE, Moto3 e MotoGP, e compete ancora in Moto2 e WorldSBK, oltre ad intraprendere la nuova avventura dell'EWC".
"Con enorme orgoglio, Marc ha visto il suo progetto Marc VDS conquistare più di 100 podi in tutte le categorie del Campionato Mondiale, il più recente ottenuto da Sam Lowes in WorldSBK a MotorLand Aragon".
"Al di là dell'essere il capo, Marc era un personaggio carismatico il cui caratteristico cappellino con la bandiera a scacchi lo rendeva immediatamente riconoscibile in tutto il mondo".
"Vincere era speciale per lui, ma lo era anche la sua ricerca dell'eccellenza sia dentro sia fuori dalla pista. Marc VDS è molto più di un team. È una famiglia. E uno dei suoi maggiori piaceri nella vita è stato vederla prosperare e raggiungere il successo grazie al duro lavoro e alla dedizione".
"Marc ha creato ricordi che dureranno per sempre. E non lo dimenticheremo mai, né dimenticheremo il suo contributo nell'aiutare così tanti a inseguire e realizzare i propri sogni in una vita davvero straordinaria".
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