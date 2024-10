SBK | Sam Lowes rinnova con la Marc VDS per il 2025

Il lunghissimo rapporto di collaborazione tra Sam Lowes e la Marc VDS proseguirà anche nella prossima stagione del Mondiale Superbike, quando il pilota britannico sarà nuovamente in sella ad una Ducati Panigale V4 R.

Quella in corso è la quinta annata che il 34enne sta vivendo con i colori della squadra di Marc van der Straten, anche se è solo la prima tra le derivate di serie, visto che in precedenza invece erano impegnati insieme nel Mondiale Moto2.

Chiaramente, sia per la squadra che per il pilota si è trattato di un anno di adattamento, nel quale hanno lavorato duramente per accumulare rapidamente esperienza e cercare di ottenere risultati di prestigio. Ad oggi, il miglior piazzamento è stato un sesto posto nel round di Assen, ma a Barcellona Sam si è anche reso protagonista di un'ottima qualifica, conquistando la prima fila.

"Sono molto felice e orgoglioso di continuare per un altro anno nel Mondiale SBK con il Team Elf Marc VDS Racing. L'obiettivo per me e per la squadra è sempre stato quello di un piano minimo di due anni, vista la grande differenza tra Moto2 e SBK", ha commentato Sam Lowes.

Sam Lowes, Marc VDS Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Le ultime gare sono state complicate dopo l'infortunio alla spalla, ma i primi round sono stati davvero piacevoli ed abbiamo fatto buoni progressi, quindi non vedo l'ora di ottenere risultati importanti nella parte finale della stagione. Nelle prossime gare ci concentreremo molto per fare dei passi avanti, in modo da poter iniziare la stagione 2025 a un livello molto più alto", ha proseguito.

"Mi piace la sfida di correre nel Mondiale SBK. Mi piace la moto e le differenze tecniche rispetto alla Moto2, quindi godiamoci la fine della stagione 2024 prima di concentrarci sulle sfide future. Devo ringraziare ancora una volta Marc van der Straten e tutti coloro che fanno parte del Team Elf Marc VDS Racing per la loro fiducia e il loro supporto", ha concluso.

Anche il proprietario del team, Marc van der Straten, si è detto soddisfatto per aver raggiunto l'accordo per il rinnovo: "La dedizione e la determinazione di Sam nel migliorare giorno dopo giorno e guadagnarsi un posto tra i più veloci del Mondiale SBK sono state ammirevoli. I nuovi inizi sono sempre complicati, perché non è facile adattarsi e progredire ogni giorno. Ecco perché sono orgoglioso di continuare a lavorare con Sam per la stagione 2025. Sono convinto che il prossimo anno il suo nome e quello di Elf Marc VDS Racing brilleranno in cima alla classifica del campionato".